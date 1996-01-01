На конкурс "Супермодель мира" поедет школьница из Комсомольска-на-Амуре

В финале международного конкурса "Супермодель мира", который состоится 18 января в Нью-Йорке, Россию будет представлять юная модель из Комсомольска-на-Амуре Олеся БОСЛОВЯК.

Как сообщили в четверг в оргкомитете конкурса "Супермодель России", Олесе всего 16 лет. Ее рост составляет 181 сантиметр, а параметры 85-61-88. Она два года в модельном бизнесе, уже работала в Китае, и у нее хороший английский.

Победительниц мирового конкурса ждут контракты на работу с модельным агентством Ford Models на суммы: $250 тыс. - за первое место, $150 тыс. и $100 тыс. - за второе и третье места соответственно. Первый конкурс моделей, организованный агентством Ford Models, состоялся в сентябре 1980 года в Спортивном Клубе в Монте-Карло. Начиная с 90-х годов в нем принимают участие победительницы национальных конкурсов из более чем 50 стран. На конкурс также приезжают представители модельной индустрии со всего мира: редакторы модных изданий, фотографы, дизайнеры.

Олеся Бословяк стала победительницей конкурса Supermodel of Russia-2005, финал которого состоялся 12 ноября 2005 года в здании Новинского Пассажа в Москве. Более пятисот девушек со всех концов нашей страны при поддержке региональных агентств из Владимира, Набережных Челнов, Иркутска, Владивостока, Пскова, Астрахани, Анапы, Калининграда и других городов подали заявки на участие в финале. Международное жюри организаторов отобрало лишь 20 претенденток для участия в финале. Титул "Вице - Supermodel of Russia-2005" завоевала Евгения ОБУХОВА из Анапы.