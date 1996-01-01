Новогодний блокбастер

Казалось бы, поздновато рассуждать о достоинствах и недостатках книг, насчитывающих полвека от роду. Однако времена меняются и приносят новые интерпретации. Нынче компания "Уолт Дисней" вдохнула жизнь в книги Клайва Степлза ЛЬЮИСА о сказочной стране Нарнии: очевидно, теперь, после кассового провала "Лемони Сникета" в прошлое рождество, лет на семь звание предновогоднего киноблокбастера достанется именно "Хроникам Нарнии". Теперь те, кто читал книги Льюиса, возьмутся за них вновь, те, кто даже не слышал о них, - подумают прочесть.

Прежде всего, хотелось бы расставить точки над i: хоть Льюис и был дружен с ТОЛКИЕНОМ, цикл о Нарнии имеет с сагой о Кольце Всевластья очень мало общего. Если Толкиен создал настоящий эпос, снабдил его подробно разработанными космогонией, мифологией, историей, географией, этнографией, даже уникальным языком, то Льюис не стремился выти за рамки детской сказки, пусть и обогащенной различными деталями. Некоторые источники говорят, что Толкиену книги друга пришлись совсем не по душе. Да и сам Льюис не скрывал, что адресуется детям: например, описывая заклание Льва, он в шутку одергивает себя - мол, не буду описывать чудовищ вида ужасного, "не то взрослые запретят вам читать эту книжку..." Так что искать грандиозные баталии, космические трагедии и роковую любовь в цикле о Нарнии не стоит.

Семь сказок о Нарнии были написаны вразнобой: внутренняя хронология не совпадает со временем написания, но рекомендуется читать их в такой последовательности: "Племянник чародея" (1955), "Лев, колдунья и платяной шкаф" (1950), "Конь и его мальчик" (1954), "Принц Каспиан" (1951), "Покоритель зари" (1952), "Серебряное кресло" (1953), "Последняя битва" (1956). Каждая из них осваивает отдельный жанр: например, "Лев, колдунья и платяной шкаф" - рождественская сказка почти в духе Ганса Христана АНДЕРСЕНА, "Конь и его мальчик" - вариация на темы восточных сказок, "Покоритель зари" - путешествие в чудесные края...

Однако этим не исчерпывается специфика нарнийского цикла. Он, помимо прочего, использует христианские мотивы Творения, Искупления, Предательства, Искушения, Апокалипсиса, которые вплетены в ткань повествования весьма органично, - так, что не видны детскому или непристрастному глазу - но тем не менее лежат в основе всего повествования. "Нарния" не написана "от ума", для буквальной иллюстрации библейских сюжетов. Христианский дух направляет действие, но не командует им, обогащает образный ряд, но не ограничивает его. Кое-что Льюис взял из античной, арабской, кельсткой, скандинавской мифологии.

Позиция автора "Нарнии" сегодня вызывает множество нареканий, очень часто - именно за христианскую сущность. Атеист Филип ПУЛМАН обвиняет Льюиса в женоненавистничестве (сюжет с исключением Сюзен из друзей Нарнии) и религиозной нетерпимости (тема Калормэна). Но осуждать Льюиса за это - все равно что клеймить Марка ТВЕНА за расизм: то были иные времена и иные ценности. В особенности Пулман осуждает пропаганду смиренного отношения к смерти - позаимствованную Льюисом у христианства.

На мой взгляд, в этом главный изъян этого цикла - то, что он взращивает надежду на чужую помощь, а не на собственные силы. В большинстве случаев герои Льюиса не становятся умнее, храбрее, смекалистее, благороднее, добрее сами по себе, не находят ответы и решения самостоятельно, не научаются ничему изнутри, а только извне - благодаря божественному, то есть Асланову, вмешательству. Веруете в Аслана - будет вам удача. Опора на веру и есть основной христианский посыл цикла о Нарнии.