Комсомольские танцоры вышли на международный уровень

Танцевальные пары из Комсомольска-на-Амуре редко выезжают на турниры в европейскую часть России. И тем более приятно, что танцевальная пара Саша БОНДАРЬ и Лена ЛИСИНА из этого города заняли почетное пятое место на международном турнире "Кубок Спартака" в Москве.

Этот конкурс, как сообщил президент Федерации танцевального спорта г.Комсомольска-на-Амуре Сергей ЯЛОВОЙ, проходит по инициативе Всероссийского спортивного общества "Спартак" и, как правило, собирает большое количество участников и гостей. На этот раз в турнире участие приняли 72 пары: из Новороссийска, Брянска, Тюмени, Тамбова, Москвы, а также комсомольского танцевального клуба "Эдельвейс" под руководством Татьяны и Александра ШИШКОВЫХ. "Все удивлялись тому, как мы танцуем, думая, что мы постоянно тренируемся в Москве у знаменитых педагогов", - поделилась впечатлениями тренер клуба Людмила САЩЕНКО. Кстати, Саша Бондарь и Лена Лисина в родном Комсомольске - лучшие из лучших. 17 декабря на ежегодном конкурсе "Восходящие звезды" в Комсомольске они победили в своей возрастной группе - 7-9 лет. Обладателями кубка в группе 10-11 лет стали Александр КАРГОПОЛЬЦЕВ и Валерия МАТВЕЕВА. Впереди у танцоров - поездки на конкурсы в Хабаровск, Благовещенск, а 15 января клуб "Вдохновение" проводит свой первый в новом году турнир.