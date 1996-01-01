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Во Владивостоке пройдет фестиваль авторской песни
Клуб любителей песни "Ковчег" с 6 по 8 января проводит во Владивостоке IX ежегодный региональный фестиваль авторской песни "Белая Волна - 2006".
Как сообщили в оргкомитете фестиваля, в программе - творчество известных дальневосточных бардов, творческая мастерская, семинары на актуальные темы в современной авторской песне.
Ежегодно в фестивале принимают участие более 60 бардов Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской областей, Красноярского края и других регионов. Фестиваль проводится при поддержке депутата Законодательного собрания Приморского края Джамбулата ТЕКИЕВА.
В рамках фестиваля 8 января в Театре молодежи состоится вечер авторской песни. В программе - концерт автора-исполнителя Александра ДЕРЕВЯГИНА (Санкт-Петербург), а также гала-концерт фестиваля "Белая Волна - 2006" с участием лучших авторов и исполнителей Дальнего Востока и других регионов: это Сергей ХАН, Андрей КУХАРЕВ, Евгений СУХОВЕЕВ, Лев ГЕРШАНОВИЧ, Владимир КИМ, Андрей ЗЕМСКОВ, Сергей РЫБАЛКА, Денис ВЯЛКОВ, клуб авторской песни "Тоника", квартет "Ключ" и т.д.
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