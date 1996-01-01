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С Днем рождения, кинематограф!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

28 декабря человечество отметит 110-ю годовщину кинематографа.

А началось все в Париже в "Гран Кафе", где братья ЛЮМЬЕР организовали первый платный киносеанс. Позднее на экран пришел звук, цвет, а с компьютерными технологиями вообще не стало проблем с воплощением самых причудливых фантазий. Сейчас в России, как и на родине кинематографа - во Франции, строится все больше современных кинотеатров, снимается больше фильмов, причем не только коммерческих. Люди снова стали ходить в кино, и это показал и недавний фестиваль французского кино во Владивостоке.

Дистрибьютором многих французских лент является крупнейшая в России независимая компания "Централ Партнер Шип" (ЦПШ) с годовым оборотом $60 млн. Она занимается как прокатом зарубежных фильмов, так и производством собственного кино, например, "Бой с тенью" и др. Обсуждается вопрос о большом российско-французском кинопроекте, который будет представлен зрителям через два-три года.

Досье

Российская кинопродукция набирает популярность в странах СНГ: по данным "Эксперта", с прошлого года сборы от российских фильмов по СНГ выросли почти в 4 раза - с $25 млн до $90 млн.

В мире наблюдается интерес не только к художественным фильмам, но и к документальному кино. Так, снятая в 2004 году режиссером Люком ЖАКЕ лента о жизни пингвинов "Птицы-2. Путешествие вокруг мира" пользуется огромным успехом во многих странах. В США она собрала $20 млн! По словам представителя "Юнифранс" Жоэля ШАПРОНА, "такого успеха французского кино в Америке не было последние сто лет!"

Кстати, одна из причин проведения кинофестиваля Франции именно во Владивостоке - наличие у нас современных кинотеатров. Правда, не хватает пока таких, где наряду с большим залом есть несколько малых для показа, например, некоммерческого кино. Но, похоже, этот вопрос скоро начнет разрешаться: в 2007 году завершится реконструкция кинотеатра "Уссури". Кроме этого руководство сети кинотеатров "Иллюзион" намерено добавить пару малых залов к имеющимся двум в "Океане".

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