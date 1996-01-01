Ингеборга Дапкунайте: Мне интересно то, над чем я работаю сейчас

Первая ее заметная кинороль - в нашумевшей "Интердевочке". В этом фильме литовская актриса Ингеборга ДАПКУНАЙТЕ сыграла эпизодическую роль проститутки. С тех пор она стала узнаваемой, хотя к тому времени за ее плечами были немало ролей в кино и в Вильнюсском молодежном театре - одном из самых интересных театров времен СССР. Пик ее популярности в России пришелся на 1994 год после картины "Утомленные солнцем", где ее партнерами были Никита МИХАЛКОВ и Олег МЕНЬШИКОВ. К тому времени актриса вышла замуж и перебралась в Англию. Недавно она побывала во Владивостоке по приглашению Генерального спонсора фестиваля "Французское кино сегодня" - коньячного дома Martell.

- Наверное, как и многие люди в СССР, я выросла на фильмах о Фантомасе и Зорро, - начала пресс-конференцию актриса. - Любовь к кино Франции для меня неотделима от любви к ее культуре. Первой капиталистической страной, где я побывала, была Франция: в Париже проходили съемки нескольких эпизодов советского фильма. Я открывала первый фестиваль французского кино в Москве, и так появилась моя дружба с ним. Поэтому мой приезд во Владивосток - дело само собой разумеющееся.

Думается, востребованность Дапкунайте в кино и театре, пусть и в небольших, но запоминающихся ролях, объясняется не только талантом, но и владением языками - русским, английским и немного польским, французским, не говоря уже о родном литовском. Тем не менее ее карьера, по собственному признанию актрисы, "строилась по крупицам". За последние 10 лет она снялась в самых разных картинах и в России, и за рубежом: "Миссия невыполнима" с Томом КРУЗОМ, "Семь лет в Тибете" с Брэдом ПИТТОМ, "Война" с Сергеем БОДРОВЫМ, "Тень вампира", "Шик", "Зимняя жара", "Ночной продавец" и других. Известность на Западе пришла не сразу, да и вживание в "капиталистический рай" проходило через культурный шок.

- До Лондона я полгода жила в Чикаго, когда Джон МАЛКОВИЧ пригласил меня играть с ним в спектакле "Ошибка речи", - рассказывает актриса. - Две недели после приезда у меня был стресс. Представьте, я была одна, жила в гостинице. Не забуду свой первый поход в супермаркет. Я увидела двадцать сортов соли, столько же - сахара, не говоря уже о хлебе и кофе... И со многим пришлось знакомиться впервые: с банковской системой, с совершенно другими взаимоотношениями в театре (тогда в СССР не было антрепризы, когда собирается команда под спектакль) и со многими жизненными реалиями.

Но эта роль оказалась судьбоносной для Ингеборги: режиссер спектакля Саймон СТОКС стал впоследствии ее мужем. "Это был "послеслужебный" роман, - шутит актриса. - Когда мы репетировали спектакль, времени ни на что не оставалось".

- Ингеборга, будете ли вы сниматься у Никиты Михалкова в "Утомленных солнцем-2"? - этот вопрос волновал многих журналистов, тем более, что газеты писали о размолвке между ними из-за участия актрисы в качестве ведущей в съемках реалити-шоу "Большой брат".

- Сейчас я не играю в этой картине. Все вопросы к Михалкову.

- Как давно вы участвовали в кино- или театральных проектах в Литве?

- Я очень давно не работала в Литве. Так получилось...

- В одном из ваших интервью упоминается, что в Англии вы снялись в одной забавной рекламе пива. Что для вас реклама - способ заработать деньги или творчество?

- Реклама - всего лишь один из жанров. Бывает талантливой, бывает - нет. Раз реклама запомнилась, значит - хорошо.

- Ваши ближайшие планы?

- Рождество я проведу в Вильнюсе со своей бабушкой, которой в феврале исполнилось 100 лет! Она себя отлично чувствует и любит коньяк. А потом поеду в Лондон, там есть предложение - сняться в телесериале с интересным сюжетом. Вообще же, что касается работы, я реалистично смотрю на свою профессию. Что толку мечтать, как бы я сыграла ту или иную роль? Мне интересно то, над чем я работаю сейчас. Суть моей профессии - здесь и сейчас.