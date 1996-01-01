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Престарелый Эдичка
"Русское психо", "Книга воды", "Другая Россия", "Анатомия героя", "Священные монстры", "Контрольный выстрел"... Подписанные знакомым именем Эдуард ЛИМОНОВ эти книги ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Восторженные отзывы в "Живом Журнале" вроде - "Ни фига себе старик зажигает" - не завлекают. Потому что я помню другое время, другие условия и другие книги... "Это я - Эдичка", "Иностранец в смутное время", "Смерть современных героев", "Палач", "Великая мать любви" - эти названия для читателей "перестроечного поколения" не пустой звук.
Начиная с первой, самой скандальной и самой раскрученной книги (вышедшей во Франции под названием "Русский поэт предпочитает больших негров"), Лимонов эпатировал всех. Паренек из мрачного промышленного Харькова, приехавший покорять Москву стихами, а затем рванувший на антисоветский Запад, на своей шкуре ощутил, что такое человек человеку - член общества потребления: он работал на кухнях забегаловок, дворецким, корректором, сидел на социальном пособии...
Лимонов смело водил в свои тексты "макаронизмы", а попросту - приметы языка русских на чужбине. "Вэлфер" вместо "соцпособия", "джойнт" вместо "сигарета с марихуаной", "я работал батлером" вместо "я служил дворецким". И это было совершенно оправданно, что бы ни визжали по этому поводу "пуристы" (они же - литературные ханжи). Да, бесить литературный истеблишмент, тусоваться в модных нью-йоркских и парижских клубах, шокировать буржуа откровениями о своей половой жизни... Все это увлекало Лимонова и подхлестывало воображение. Он писал красиво, свежо, рискованно. Стиль, им выбранный, можно было бы назвать новый черный романтизм или трэш-лирика. Его Эдичка (под разными именами), как лермонтовский ПЕЧОРИН, был и двойником, и марионеткой своего создателя.
Но время шло. И общее наше время разительных, исполинских перемен, и личное время писателя Лимонова. Литератор, впрямую связавший свое творчество со своей биографией, делает опасную ставку - он вынужден подбрасывать все новые и новые поленья в топку своего "имиджа". Вероятно, общественно-политическая ситуация и сожаления об уходящей молодости подсказали Эдуарду Лимонову отличный ход - создать партию молодых.
По сути, их единственный реальный лозунг - "Прочь из-под родительской тупой опеки, из удушающих тесных квартирок". И никак не припоминается, чтобы за эпатирующим названием "национал-большевизм" скрывалось что-то более серьезное, чем школьное хулиганство. Хотя этот "праздник непослушания" и вызвал резкую реакцию власть предержащих: метнули куриное яйцо в тогдашнего премьера КАСЬЯНОВА - месяц заключения, хлопнули принца Чарльза по физиономии букетом алых гвоздик - три года общего режима... К последней игре человека с бородкой Мюнхгаузена государевы люди отнеслись с железобетонной серьезностью. "Как библейский персонаж, - читаем мы в одной из статей, - он обкладывает себя теплыми молодыми телами, чтобы продлить свою остывающую жизнь". Может быть, он и сам поверил в это, и, клеймя в глазах неустроенной молодежи косных и запуганных родителей, думал, что произносит Христово: "Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку - домашние его". Ложный пафос!
Перед нами совсем другая драма - проблема художественного таланта в том, что он, как и другие способности человеческие, с возрастом скудеет. Проблема в том, что нужно уметь откладывать капиталец на черный день. Деньги ли, связи ли, репутация ли - все сгодится, когда на склоне жизни перо утратит беглость, а мысли - глубину. Ветреный Лимонов не скопил ничего. А мечта о спокойной старости прорывается в книгах последнего времени рефреном "Я - главный писатель России, я - главный писатель этой страны". ПЕЛЕВИН, который пока не нуждается в политической "виагре", заметил, словно в рифму: "Главный писатель России - это полковничья должность"... Только гурманам от литературы, желающим воочию увидеть, как отставной полковник Михаил ЛЕРМОНТОВ на склоне лет муштрует и наставляет крестьянских ребятишек, можно порекомендовать книги позднего Лимонова.
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