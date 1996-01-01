Бах под Рождество

17 и 18 декабря в Пушкинском театре состоятся традиционные рождественские концерты органной музыки.

В этот году на концертном органе, аналогичном установленному в католическом приходе Владивостока и оборудованном согласно международным стандартам, будут исполнены популярные и малоизвестные произведения БАХА, БОУЛМАНА, ГЕНДЕЛЯ, УИВЕРА. Кроме того, прозвучат опусы ВИВАЛЬДИ и МУСОРГСКОГО, переложенные для исполнения на органе.

Как рассказали "ЗР" организаторы мероприятия, изюминка концерта - это органный дуэт в составе органистки ЛИ Хи Сан и главного органиста Методистской Церкви Сеула госпожи КИМ Хе Кен, которая для этого специально прилетает в Россию.

Помимо органной музыки, на рождественских концертах будут исполнены произведения Баха, Генделя, КРЕЙСЛЕРА, РУБИНШТЕЙНА и МАССНЕ в исполнении известных приморских музыкантов Марии ОРЛОВОЙ (виолончель) и Татьяны ЕРЕМИНОЙ (саксофон).

Начало концертов в 17.00. Справки по телефону 222-606.