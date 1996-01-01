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Молодым в кино у нас дорога

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

12 декабря в Пушкинском театре ДВГТУ открылся II международный кинофестиваль "Вузовское кино - 2005". На нем представлены научно-популярные и документальные фильмы из России, Кореи, Японии и Германии.

Конкурсная программа включает в себя 28 фильмов, которые разделены на три дня кинопоказа.

Как заявил президент фестиваля ректор ДВГТУ Геннадий ТУРМОВ, форум вузовского кино дает уникальную возможность обмена опытом между молодыми кинематографистами разных стран мира.

Впрочем, кинофорум своим вниманием почтили не только дипломаты, но и заметные фигуры отечественного шоу-бизнеса.

Присутствовавший на церемонии открытия фестиваля актер Сергей ГЛУШКО (более известный широкой публике как Тарзан) был весьма "удивлен кипучестью культурной жизни Приморья" и высказал предположение, что со временем Владивосток станет таким же важным кинематографическим центром страны, как Москва, Санкт-Петербург или Сочи.

Фестиваль документальных и научно-популярных фильмов "Вузовское кино - 2005" продлится до пятницы 16 декабря, когда будут оглашены его итоги. Но независимо от его результатов можно с уверенностью говорить, что Владивосток с каждым годом все сильнее втягивается в орбиту мирового кинематографа.

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