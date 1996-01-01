Из Европы - с любовью

Любовь к французскому кино в России неистребима. Не одно поколение россиян выросло на комедиях, любовно-авантюрных и романтических лентах, снятых на родине кинематографа. Несмотря на мировую экспансию Голливуда, Франция остается одной из законодательниц киномоды. Это показали и фильмы, представленные на прошедшем во Владивостоке фестивале "Французское кино сегодня".

Мы увидели пять очень разных лент, и каждая по-своему хороша. Кому-то больше понравился авантюрный детектив "Крестные отцы", а кто-то посчитал его... скучным. Кого-то шокировала "голубая" тема в фильме Француа ОЗОНА "Время прощания", а кому-то он подсказал ответ на вопрос о смысле жизни. Кому-то не понравилось, что в "Скрытом" сюжет развивался как детектив, а ответ на вопрос: кто снимал скрытой камерой жизнь журналиста в исполнении великолепного Даниэля ОТЁЯ, остался открытым, допуская несколько толкований. А кому-то как раз понравилось, что есть над чем подумать.

Многих потряс замечательный антивоенный фильм "Счастливого рождества", основанный на реальных событиях Первой мировой войны. Немцы, англичане (шотландцы) и французы договорились о перемирии на время рождественской ночи. Совместное распитие шампанского и общая месса помогли людям увидеть бессмысленность бойни и то, что душа у каждого болит об одном и том же: как там близкие и кто родился в семье, с которой разлучила война. А когда перемирие окончилось, им уже стало трудно убивать друг друга: бомбят передовую немцы, французы и англичане отсиживаются в немецких окопах. И наоборот. Через некоторое время эта информация дошла до высшего командования (через перлюстрацию писем с фронта), и эти части были расформированы и переправлены на другие фронты. В фильме немало и трогательных сцен, и юмора.

В общем, каждый мог найти себе кино по вкусу. А журналистам удалось пообщаться с теми, кто работает в этом бизнесе - актерами, продюсерами, представителями проката.

Оказывается, за год во Франции снимается чуть больше 200 картин, и примерно половину приобретает Россия. В стране существует хорошо организованная система поддержки национального кинематографа, поучиться которой стоит и нам. По крайней мере, Франция, по словам руководителя отдела стран Восточной Европы "Юнифранс" Жоэля ШАПРОНА, "достойно сосуществует с Голливудом, являясь на мировом рынке первой среди остальных".

Досье Система помощи французскому кинематографу базируется на Счете поддержки. Этот Счет, распорядителем которого является CNC (Национальный центр кинематографии), пополняется за счет различных налогов: налога на стоимость билетов в кино, налога на доход телевизионных каналов, издателей видеопродукции и т.д. Эти деньги, взимаемые у кино- и аудиоиндустрии, а не из госбюджета, вновь возвращаются к ней в виде средств на написание сценария, производство, прокат, показ, экспорт, техническое оснащение и т.д. Его ежегодный бюджет составляет примерно 457,7 млн евро. Продвижением кино за рубежом занимается "Юнифранс" (ассоциация, занимающаяся продвижением французского кино в мире), созданная в 1949 году и насчитывающая в своих рядах около 500 членов - продюсеров полнометражных и короткометражных фильмов, компаний международных продаж, режиссеров и актеров, а также специальный отдел кино в МИД Франции.

В кулуарах фестиваля корреспондент "ЗР" взял эксклюзивное интервью у Жоэля Шапрона. Именно он отбирает фильмы из стран Восточной Европы для Каннского фестиваля.

- Господин Шапрон, можно ли по представленным на фестивале лентам получить полное представление о современном кино Франции?

- Пожалуй, нет, хотя я не отрицаю, что эти фильмы представляют собой французское кино. На мой взгляд, нужно посмотреть минимум десять фильмов, чтобы представить полный срез.

- Как вообще определяется национальность фильма, если в титрах значатся несколько стран. Вот и лента "Скрытое", отмеченная Сезаром (французским "Оскаром") и в Каннах (за лучшую режиссуру), снята австрийцем, но с участием французских актеров. Скорее, это европейская картина...

- Согласен, что французское кино - более европейское явление, и это объективно. Кино - это бизнес, и каждая вторая картина является совместной продукцией, чаще европейской. "Национальность" фильма определяется в зависимости от числа баллов: сколько денег вложено, какие актеры и т.п. С экономической точки зрения она может быть французской, а с культурной, языковой - нет. Так фильм гонконгского режиссера Вон КАРВАЯ "2046" снят с нашим финансовым участием, а фильм "Море внутри" испанцы считают своим, хотя там есть французский капитал. Так что тут играет роль субъективное восприятие.

- В 2003 году среди десятка лидеров проката во Франции было всего два или три национальных фильма, а в 2004 году уже пять. За счет чего? Растет интерес к национальному кинематографу или французы хорошо усвоили голливудские рецепты изготовления кассовых фильмов?

- И то, и другое. У нас с вами происходят схожие процессы. Чем успешнее проходят блокбастеры - русские в России и французские во Франции, тем больше появляется возможностей снять другое кино для зрителя, поэтому кино меняется. Вот и в России после "Ночного дозора", "9-й роты", "Боя с тенью", "Статского советника" и других стало сниматься больше разных фильмов. И поэтому на кинорынке повышается доля национальных фильмов. У нас она от 30 до 40%, а у вас это где-то 12-17%.

- Кто ваши любимые режиссеры из классиков?

- РЕНУАР - один из любимых. ТРЮФФО. Из российских - ТАРКОВСКИЙ, ПАРАДЖАНОВ...

- Какие современные российские фильмы вам довелось увидеть? Какой понравился больше всего?

- Из последних некоммерческих фильмов мне однозначно нравится "Возвращение" ЗВЯГИНЦЕВА. "Удаленный доступ" Светланы ПРОСКУРИНОЙ - тоже хорошая картина. Фильм ГЕРМАНА-младшего "Гарпастум" - очень красиво снятая лента...