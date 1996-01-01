Странный классик

Недавно на вручении букеровской премии 2005 года председатель жюри Василий АКСЕНОВ отказался огласить имя победителя, чтобы привлечь внимание к своему "особому мнению". Разумеется, возник вопрос: имеет ли он право на такой жест?

У Василия Аксенова литературная карьера сложилась удачно. Он ярко начал, сумел состояться в эмиграции, и теперь, когда ему за семьдесят, ухитряется не только получать престижные премии ("Букер" за "Вольтерьянцев и вольтерьянок"), но и выдавать на гора бестселлеры ("Московская сага"). Он современный классик, но классик... странный. То есть, произведения его никак нельзя назвать вневременными.

Мне однажды предложили подумать над инсценировкой для радио детской повести Аксенова "Мой дедушка - памятник". Редактор вручил затрепанный экземпляр своей любимой книжки, и... Через некоторое время я вынужден был отказаться. Как приспособить эту дремучую смесь пионерии и суперменства, кока-кольной романтики и флибустьерского стиляжничества к нынешнему времени? Это не единственный пример: знаменитые "В поисках грустного бейби", "Золотая наша железка", "Остров Крым" - остались далеко в кильватере читательского интереса. Их пафос просто перестали понимать. Перестали понимать их язык, насыщенный скрытыми цитатами. Игра, которую западные слависты изучали с усердием и тщанием, выявляя, где у Аксенова аллюзия к БРЮСОВУ, а где к современной бардовской песне, закончилась для его аудитории - читать книги стало невозможно, только... изучать с усердием и тщанием (если уж очень приспичит).

Но, как ни странно, уцелела в беге времени может быть, самая странная и самая русская книга - роман "Скажи изюм". С одной стороны, "переформатированное" воспоминание автора об одном из нелегких периодов в его жизни - скандале вокруг альманаха "Метрополь". А с другой... Впрочем, пару слов сперва о самом скандале.

Несколько московских литераторов, в числе которых были и маститые, и начинающие, ощутили, что литература в крепких объятиях СП (Союза писателей), КПСС (компартии Советского Союза) и КГБ (Комитета госбезопасности) чахнет, и пробиться никакой свежей струе невозможно. О том, чтобы издать хоть что-то без контроля всевидящего ока, не могло идти и речи. Чтобы обойти цензуру, они тогда решились на некую акцию - собрать в неподъемно-большой "Метрополь" произведения Аксенова, ВОЗНЕСЕНСКОГО, САПГИРА, ИСКАНДЕРА, ВЫСОЦКОГО, АЛЕШКОВСКОГО и других и сделать двенадцать экземпляров - "неподцензурное количество". Они не думали, что резонанс на это скромное проявление свободы творчества окажется столь масштабным. Взбеленились все причастные к литературе и идеологии органы, заходили ходуном западные защитники прав человека, "Метрополь" был шумно издан за границей. После грозных административных наездов, отрешения писателей от всякой возможности работать, ряд из них, в том числе и Аксенов оказались за рубежом. Там-то в 1983 году и вышла в свет книга "Скажи изюм". В романе рассказывается о группе советских фотографов "Новый фокус", решившихся сделать неподцензурный фотоальбом.

Современники, естественно, восприняли это как художественное отражение "метрополевской" истории. С тех пор миновало немало времени. Изменился социальный строй, произошла революция в сфере массовых коммуникаций. Писатели перестали считаться "инженерами человеческих душ". В своей статье 1999 года участник "Метрополя" Евгений ПОПОВ даже посетовал на новые обстоятельства: "Водевиль под названием "Ты этого хотел, Жорж Данден, или За что боролись, на то и напоролись" опять с успехом идет на русской сцене. Нравится нам это или нет, но нынче властям до писателей нет решительно никакого дела".

Но, как ни странно, основная мысль "Изюма", как и его стилистическое решение, умудрились не устареть. И может быть, на сей раз именно потому, что перед нами игра и балаган, поводом для которой оказался "последний громкий литературно-политический скандал советской эпохи". Проблема в том, что свобода творчества и свобода слова в условиях любой, не только тоталитарной, власти всегда кого-то не устраивает.

Сумасшедший "роман в московских традициях" "Скажи изюм" говорит о том, что свобода не утрачивается в один день, и, стало быть, борьба за нее не должна прекращаться никогда. Независимо от того, зовется ли человек писателем, фотографом или кинематографистом...