"Семеро смелых" во Владивостоке

15 декабря во Владивостоке, в музее имени Арсеньева, журнал GEO открывает фотовыставку "Семеро смелых". Она подготовлена при содействии Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Исследовательский проект "Семеро смелых" - это семь научно-исследовательских экспедиций, в которых этнограф, путешественник, фотограф и кинодокументалист Леонид КРУГЛОВ, выбрав себе в попутчики 7 человек из числа читателей журнала GEO, восстанавливает маршруты великих российских путешественников XIX века по их дневникам. Первая экспедиция в Эфиопию завершилась в августе 2005 года. Ее участники, побывав в труднодоступных районах Африки, стали свидетелями межплеменных ритуальных сражений, познакомились с архаичным бытом местных народов, а также изучили особенности эфиопского христианства. Уникальные видеорепортажи и захватывающие снимки легли в основу материалов первой выставки "Семеро смелых": разукрашенные иссиня-черные лица хозяев непроходимых джунглей, красивейшие и самые опасные места черной Африки - Каффа, императорская резиденция - "эфиопский Версаль" и главное событие года - ежегодная битва на палках в конце сухого сезона...

По случаю открытия выставки главный редактор GEO Владимир ПОТАПОВ даст интервью журналистам и расскажет о ближайших планах журнала. Автор проекта "Семеро смелых" Леонид Круглов поделится своими экспедиционными впечатлениями и проведет для всех желающих серию мастер-классов под названием "Искусство фотографии".

Владивосток стал первым городом из запланированных по маршруту фотовыставок проекта "Семеро смелых". Вторая экспедиция состоится весной-летом 2006 года и пройдет по маршруту Арсеньева и Дерсу Узала. Фото и видеоматериалы этой экспедиции станут основой экспозиции второй фотовыставки "Семеро смелых".