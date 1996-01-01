Предновогодние спектакли

В конце декабря в средней школе №13 Владивостока состоится ежегодный конкурс "В мире сказок".

Традиция устраивать школьные спектакли насчитывает уже более 11 лет. Впервые эта идея появилась у директора школы №13 Валентины КАТКОВОЙ: "Мы с радостью заметили, что в нашей школе учится много талантливых детей и решили помочь ребятам выявить их творческие способности, побороть стеснительность, присущую многим одноклассникам, и настроиться на праздничный лад, ведь конкурс сказок всегда проходит накануне Нового года".

В спектаклях заняты не только учащиеся начальной школы, но и их родители, бабушки и дедушки, которые не могут удержаться от соблазна вернуться в сказочный мир детства. Надо заметить, что уровень спектаклей довольно высокий, ведь режиссерами-постановщиками являются профессиональные актеры Академического театра имени Горького: МАРЧЕНКО, СИМОНЕНКО, ВОЛКОВА, КРАВЕЦ. А подготовить танцевальные номера ребятам помогает балетмейстер НАРТОВ. Декорации и костюмы тоже настоящие.

Сейчас ведется организация театрального кружка, где дети смогут освоить сценическое искусство. Ребята всегда с нетерпением ждут конкурса сказок. Посмотреть спектакли приходят и старшеклассники, которые, нередко нарушая возрастные ограничения, сами играют в постановках. За участие каждому ребенку полагается сладкий подарок и почетный диплом. Прийти посмотреть конкурс могут все желающие.