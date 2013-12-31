Во Владивостоке разгорелся конфликт вокруг муниципальной овощебазы

Администрация Владивостока выставляет Фадеевскую овощную базу на торги, а муниципальное унитарное предприятие, в хозяйственном ведении которого овощебаза находится, ликвидируется. Вместе с ним прекращаются и договорные отношения с арендаторами площадей. Но предприниматели не хотят лишаться складских помещений и в знак протеста вышли на митинг.

Первый тревожный звонок прозвенел в августе этого года, когда руководство муниципального унитарного предприятия Владивостока «Оптово-розничная торговля» (МУПВ «ОРТ») уведомило предпринимателей о принятом городскими властями решении продать муниципальную недвижимость, а вырученные средства направить на строительство детских садов.

Бизнес, на выход?

«Нас заверили, что до проведения торгов никого выгонять не будут, что администрация города изыскивает возможность оставить предпринимателей на занимаемых площадях. И эти заверения звучали вплоть до 11 декабря, - сообщила «ЗР» организатор митинга предпринимателей Галина ТАЛЕРОВА. - Однако 12 декабря на собрании, проведенном руководством МУПВ «ОРТ» совместно с представителями мэрии, нам в ультимативной форме было заявлено, что договоры с предпринимателями на 2014 год продляться не будут и до 31 декабря необходимо освободить помещения. Мы неоднократно обращались и к мэру Владивостока, и к председателю городской думы, и к губернатору края, и в краевую прокуратуру… Но в ответ получали лишь отписки. Поэтому обратились с открытым письмом к главе государства, собрав под ним более ста подписей».

По словам Галины Талеровой, на сегодняшний день овощехранилища Фадеевской базы – единственные во Владивостоке помещения, пригодные для хранения овощей и фруктов. С устойчивым круглогодичным температурным режимом (3-6 градусов) и удобными подъездными путями.

Приступить к ликвидации

«В 1998 году мы пришли на полуразрушенную базу, - говорится в открытом письме предпринимателей. - За 10 лет база стала основным поставщиком плодовоовощной продукции и других продуктов питания населению г. Владивостока. Со всеми предпринимателями были заключены договоры аренды, была уверенность в завтрашнем дне…

…На протяжении многих лет мы вкладывали собственные средства в ремонт и развитие базы, многие по договору совместного строительства с МУПВ «ОРТ» строили склады и магазины в счет аренды, которые теперь УМС (Управление муниципальной собственности администрации Владивостока. – Прим. автора) и прокуратура пытаются через суды признать незаконными и снести вместо того, чтобы принять на баланс и извлекать из строений прибыль…»

Далее в письме сообщается, что в 2010 году овощная база была передана в хозяйственное ведение МУПВ «ОРТ». И это муниципальное предприятие вынуждало предпринимателей, ведущих деятельность на территории овощебазы, ежегодно заключать с ним договоры хранения без права пролонгации, а в случае несогласия - угрожая их расторжением в одностороннем порядке. И хотя фактически предпринимателям были предоставлены права владения и пользования муниципальным имуществом – так же, как по договорам аренды, они оказались лишены преимущественного права выкупа занимаемых помещений в случае выставления их на торги.

Решение мэра о приватизации Фадеевской овощебазы городская дума пока не утвердила, но МУПВ «Оптово-розничная торговля» уже ликвидируется в силу его нерентабельности. Срок действия заключенных с коммерсантами договоров хранения истекает 31 декабря, так что им придется искать новое пристанище для капусты, морковки и пр.

Бедный, бедный МУП…

Унитарное предприятие - коммерческая организация, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли. И один из видов доходов – арендная плата. Часть прибыли, остающейся у МУПа после уплаты налогов и иных обязательных платежей, предприятие должно перечислять в местный бюджет.

Досье "Золотого Рога"

На начало 2013 года муниципальный сектор экономики Владивостока был представлен 29 муниципальными унитарными предприятиями. Из них 21 предприятие - действующее, 2 - почили в бозе («Стеклотара» и «Служба спасения»), 6 находились в той или иной стадии банкротства («Владстройзаказчик», «Центр автостоянок», кинотеатр «Союз» и др.).

Ежегодно муниципальным правовым актом МУПам устанавливается определенная сумма, которую они должны перечислить в городскую казну. Планировалось, что за 2012 год унитарные предприятия перечислят в бюджет города 7 млн 252 тыс. рублей. Но перечислили они на 101 тысячу меньше.

Для МУПВ «Оптово-розничная торговля» плановую сумму мэрия установила в размере 2 млн 68 тыс. рублей. Но собрать их оказалась МУПу не по силам: в городской бюджет был перечислен 1 млн 880 тыс. 690 рублей. При этом, как говорится в открытом письме предпринимателей, их ежемесячная арендная плата составляла свыше 2 млн рублей.

«Мы приветствуем желание администрации г. Владивостока строить детские сады, мы просто просим не лишать город дополнительных поступлений в бюджет (более 2 млн руб. в месяц от аренды площадей базы) на период подготовки базы к продаже…»

То есть получается, что за год предприниматели перевели на счета МУПВ «ОРТ» свыше 24 млн рублей. Почему же в городскую казну попали лишь крохи?

…«жирует» за счет аренды

Весной этого года Контрольно-счетная палата Владивостока проверила, как муниципальные унитарные предприятия города распоряжаются муниципальным имуществом, переданным в их хозяйственное ведение, и насколько эффективно его используют.

«По состоянию на 01.01.2013 из 21 действующего муниципального унитарного предприятия 8 предприятий (включая МУПВ «ОРТ». - Прим. автора) сдают в аренду третьим лицам большую часть закрепленного за ними муниципального имущества, что приводит к перераспределению доходов от аренды недвижимого имущества между бюджетом и предприятиями: арендная плата поступает не в доход местного бюджета, а на счета предприятий, которые, в свою очередь, перечисляют в бюджет лишь 25% своей чистой прибыли при ее наличии», - сообщают аудиторы КСП в отчете о результатах проверки.

На момент проверки в хозяйственном ведении МУПВ «ОРТ» числились три объекта недвижимости на территории овощной базы по ул. Фадеева, 32 (двухэтажное овощехранилище площадью 6 719,3 кв. м, трехэтажное овощехранилище площадью 10 802,1 кв. м, складское торговое здание площадью 511,8 кв. м) и три нежилых помещения в разных районах города общей площадью 774,7 кв. м.

97,4% находящихся в хозяйственном ведении МУПВ «ОРТ» объектов недвижимости предприятие сдает в аренду третьим лица. При этом договор аренды нежилых помещений общей площадью 3 282,5 кв. м заключен только с ООО «ВДК», а с остальными организациями и индивидуальными предпринимателями - договоры хранения и оптово-розничной торговли, составленные на основе типового шаблона. Но фактически, констатируют аудиторы КСП, по указанным договорам хранения контрагентам предоставляются права владения и пользования в отношении муниципального недвижимого имущества без согласия его собственника.

В ходе проверки, говорится в отчете КСП, не было представлено доказательств и о принадлежности МУПВ «ОРТ» муниципального земельного участка площадью 29 468 кв. м. При этом на участке размещены контейнеры и капитальные строения, в которых сторонние юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляли оптово-розничную торговлю. Таким образом, КСП резюмирует, что земельный участок, находящийся в собственности муниципалитета, используется гражданами и юридическими лицами незаконно.

Наконец, договоры хранения, которые заключало МУПВ «ОРТ» с предпринимателями и которые фактически предусматривают переход прав владения и пользования в отношении муниципального недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию, заключены без проведения торгов, что также является нарушением действующего законодательства.

По итогам проверки Контрольно-счетная палата предложила администрации Владивостока проанализировать «экономическую целесообразность и эффективность деятельности унитарных предприятий, основной доход которых приходится на поступления от сдачи в аренду муниципального имущества».

Вот тогда все и завертелось…

Компромисса не достигли

«Видимо, после проверки МУПВ «ОРТ» Контрольно-счетной палатой и было принято решение не оформлять всё на законных основаниях, выполняя предписание аудиторов, а как можно быстрее избавиться от овощебазы», - полагает Галина Талерова.

И хотя городские власти пошли на некоторые уступки - разрешили предпринимателям использовать занимаемые ими помещения до 15 марта будущего года, - от идеи проведения митинга они не отказались.

«От проведения митинга мы откажемся лишь в том случае, если администрация Владивостока заключит с нами договоры аренды, как это предписывает действующее законодательство», - заявила Галина Талерова.

«Все делается в рамках закона. Решение о ликвидации МУПВ «ОРТ» было принято еще в июле этого года. И мы неоднократно собирали предпринимателей и предупреждали их – и устно, и письменно – о том, что срок действия заключенных с ними договоров хранения истекает 31 декабря и больше они заключаться не будут. Более того, по просьбе предпринимателей мы пошли на уступки, разрешив им пользоваться занимаемыми помещениями до 15 марта 2014 года. За это время они смогут реализовать свои товарные запасы. Затем складские помещения будут выставлены на торги», - сообщил «ЗР» начальник городского управления торговли Владимир ПАРХУЦЬ.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.