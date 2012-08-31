Водовод на остров Русский будет построен в 2013 году

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. Заниматься строительством водовода на остров Русский будут региональные власти, сообщил журналистам гендиректор ФКУ "Дальневосточная дирекция Минрегиона России" (является госзаказчиком и координатором на всех строящихся объектах к саммиту) Олег БУКАЛОВ.

Напомним, что в настоящее время на Русском работают только опреснительные установки для подачи питьевой воды в кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"Питьевая вода на остров Русский будет подана тоже по программе Минрегиона, но по следующей, которая называется "Чистая вода". Это будет также государственное финансирование", - пояснил Букалов.

Технологически еще не решено, каким образом вода с материка будет подаваться на остров, все будет зависеть от того, какая сумма будет выделена на эти цели.

По словам Олега Букалова, новые очистные сооружения во Владивостоке практически готовы, но на полную мощность они заработают только после того, как к ним подведут линии для приема стоков.

"Построено три комплекса очистных сооружений в Южном, Центральном и Северном районах. Они готовы принимать стоки, только, к сожалению, построены не все линии для подачи этих стоков", - отметил Букалов.

Работа по прокладке линий продолжается.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».