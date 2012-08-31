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«Альянс» выбрал лучших
Накануне Дня нефтяника НК «Альянс» по сложившейся традиции подвела итоги межрегионального смотра-конкурса «Лучший по профессии», третий этап которого прошел во Владивостоке. Побороться за звание лучшего собрались финалисты дальневосточных отборочных туров – операторы АЗС, водители бензовозов, электрослесари и товарные операторы из «Хабаровскнефтепродукта», «Амурнефтепродукта» и «Приморнефтепродукта».
Это корпоративное состязание, которое проводится уже не первый год, демонстрирует одновременно и кадровый потенциал НК «Альянс», и промышленную безопасность предприятия. Собственно конкурс традиционно состоит из двух частей: во время теоретической участники отвечают на самые каверзные вопросы, касающиеся их работы, на практической - наглядно демонстрируют профессиональные навыки.
В этот раз финальные испытания проходили в приморской столице, на территории одной из автозаправочных станций компании. Операторы АЗС определяли плотность топлива в резервуарах и доказывали отличное знание стандартов обслуживания клиентов (и надо сказать, что ситуации, предложенные строгим жюри, были весьма непростыми), электрослесари торировали колонки, для того чтобы отпуск топлива был верным даже в случае их неисправности, водители бензовозов демонстрировали отличное мастерство вождения. А товарные операторы соревновались на нефтебазе: измеряли объем нефтепродуктов в резервуаре и определяли их плотность.
Борьба была напряженной, конкурсанты – знающими. Тем не менее, безоговорочную победу по всем четырем номинациям одержали специалисты «Приморнефтепродукта»: «Лучшим оператором АЗС» стала Татьяна ШЕВЧЕНКО (Сысоевский регион присутствия), «Лучшим товарным оператором» - Сергей ЯКОВЛЕВ (Владивосток), «Лучшим водителем бензовоза» Игорь ПУШКАРЕВ (Владивосток) и «Лучшим электрослесарем» - Олег АЛЕКСАНДРОВ (Владивосток).
«У меня был опыт работы оператором АЗС в другой компании, и мне казалось, что я знаю об этом все, но, переехав в Приморье и устроившись на автозаправочную станцию НК «Альянс», поняла, что это не так, - делится впечатлениями одна из конкурсанток, не прошедшая в финал, Мария НАЧАЛОВА. - На прежнем месте работы я была простым кассиром, а сейчас действительно выполняю операторские функции и ощущаю себя настоящим профессионалом. Да, мне понадобилось многому учиться заново, но здесь это только приветствуется: компания не жалеет денег на повышение квалификации своих работников. И пусть в этом году мне не удалось стать победительницей, я горжусь уже тем, что участвовала в полуфинале. Да и общение с коллегами из других городов и поселков региона оказалось очень полезным и познавательным».
Как рассказал заместитель генерального директора ООО «Приморнефтепродукт», директор департамента персонала Александр ТОРОПОВ, этот корпоративный смотр-конкурс проводится уже седьмой год подряд: «Поначалу он был адресован только операторам АЗС, но сотрудники компании сами инициировали расширение перечня номинаций, и сегодня участвовать в профессиональном состязании очень престижно и почетно. Не скрою, эта инициатива выгодна компании: любая АЗС все-таки относится к опасным производственным объектам, и для того чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию топливозаправочных станций, нефтебазы, бензовозов и т.д. персонал должен обладать специфическими знаниями.
Стремление к участию в конкурсе подталкивает сотрудников по собственному желанию наращивать уровень компетенции и приводит как к улучшению качества обслуживания клиентов на наших АЗС, так и к повышению престижа рабочих профессий, а это, согласитесь, сегодня крайне важно, и не только для нашей компании, но для рынка труда в целом».
Тем временем, отдохнув от напряженной борьбы, конкурсанты и новые потенциальные участники уже начинают подготовку к следующему состязанию, которое так же пройдет будущим летом. А пока специалистов, работающих на автозаправочных станциях НК «Альянс», ежедневно тестируют сами клиенты. И, судя по тому, что число партнеров компании стабильно растет, им с НК «Альянс», как гласит корпоративный слоган, всегда по пути.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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