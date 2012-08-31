Аэроэкспресс и аэропорт наступили на "английские грабли" владивостокских уличных указателей

Введение в эксплуатацию трех новых мостов, один из которых является непосредственной частью новой трассы, внесло существенные изменения в дорожную карту города. Проехать к воздушным воротам приморской столицы теперь можно не только по стандартной схеме «фабрика «Заря» – аэропорт», но и через низководный мост на Де-Фриз. А самым радикальным нововведением оказалась возможность совсем отказаться от помощи автомобильного транспорта и пересесть на железнодорожный. В аэропорт отныне ходит аэроэкспресс.

Благодаря саммиту АТЭС-2012, Владивосток таким образом присоединился к своеобразному элитному клубу городов – обладателей современных интермодальных портов, обслуживаемых аэроэкспрессами. Краткость списка участников этого клуба, как говорится, внушает: Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Судя по именам, аэроэкспресс явно «заточен» на то, чтобы произвести нужное впечатление на иностранных гостей. И, надо полагать, ему это удастся сделать в полной мере.

На фоне окружающего пейзажа аэроэкспресс действительно, выглядит респектабельным джентльменом. Если закрыть глаза на проносящиеся время от времени за окном мусорные кучи и ямы, затянутые болотной тиной, то поездка в новеньком вагоне производства Демиховского машиностроительного завода, действительно, производит приятное впечатление. Удобные мягкие кресла самолетного типа с откидными столиками, полки для ручной клади, чистые прозрачные окна, кондиционированный воздух – комфорт ничем не хуже, чем в японских электричках JR.

Время в пути – 55 минут. Приемлема и цена: 200 рублей за проезд из аэропорта до города в стандартном вагоне и 350 – в вагоне бизнес-класса. Для того чтобы ушлые соотечественники не мухлевали с местами, посадкой в аэроэкспресс руководят проводники. Они же, в сопровождении вооруженного полицейского, ходят по вагонам во время движения и проверяют билеты у пассажиров. Рекомендации сохранять билеты до конца поездки постоянно звучат по громкой связи на русском и английском языках.

Do you, но не сильно

К слову сказать, экзамен по английскому, который невольно пришлось сдавать организациям, причастным к созданию инфраструктуры саммита, оказался проваленным и здесь. Первые письменные работы появились на улицах Владивостока еще весной, и вызвали недоумение грамотных горожан. Надписи на дорожных указателях URBAN CENTR или VOENNOE HIGHWAY немало повеселили студентов факультета иностранных языков, однако в случае с аэроэкспрессом ситуация далека от забавной.

Дело в том, что при объявлении остановок на английском языке, дикторы почему-то не используют слово next («следующий»). И это вносит определенную путаницу в понимание того, где находится поезд. Согласитесь, когда состав останавливается у некоей платформы, указателя которой с пассажирского места не видно, а из динамиков в это время вдруг раздается вежливое Artem station, первое, что приходит в голову, это «поезд прибыл на станцию Артем». И, если это ваша станция, то надо быстрее выходить, пока состав не тронулся. Однако выйдя, вы обнаружите, что находитесь на Угольной, а Артем – это следующая остановка.

В вышеупомянутых электричках JR, к примеру, японский текст дублируется простой и понятной английской фразой «The next station is…» («Следующая станция такая-то»). По крайней мере, так было в Йокогаме накануне саммита АТЭС-2010. И оказавшимся в этом городе русским и другим иностранным туристам не приходилось беспокоиться за свое местонахождение на маршруте. Зарубежным пассажирам аэроэкспресса во Владивостоке сегодня приходится переспрашивать и уточнять станции у тех, кто говорит и понимает по-русски.

Впрочем, железная дорога не одинока в своем незнании английского. Новый аэропорт, в который прибывает аэроэкспресс, несмотря на вывеску, позиционирующую его как международный, на самом деле пока остается обычным провинциальным аэродромом. На стойке регистрации рейса Владивосток - Москва, к примеру, был случайно подслушан следующий любопытный диалог, характеризующий степень готовности приморской авиации к обслуживанию гостей саммита.

На регистрации – трое корейцев, у которых контрольная аппаратура фиксирует перевес объемистого багажа. Сотрудница аэропорта спрашивает свою соседку:

- Маша, у них перевес, что делать?

- Ну, скажи им об этом!

- Как? Они ведь по-русски не понимают!

Не проскочите мимо!

Что же касается собственно автомобильного маршрута к новому аэровокзалу, то тем, кто едет туда впервые, следует иметь в виду, что на трассе сейчас стоит несколько дорожных указателей, обозначающих направление движения в аэропорт. Причем один из них, находящийся почти перед самым поворотом на развязку, заводит в какой-то тупик, на который направлена стрелка указателя. На эту удочку уже попались сотни автомобилистов. Некоторые из них успели пожаловаться в краевую ГИБДД, однако знак до сих пор стоит и продолжает вводить в заблуждение.

Въезд на стоянку у аэропорта пока свободен, однако ряд источников сообщает, что в скором будущем эта парковка станет такой же платной, как и в старом аэропорту, причем альтернативных площадок проектом не предусмотрено.

Для того чтобы проехать из аэропорта в город по низководному мосту на Де-Фризе, нужно миновать прежний поворот на Владивосток в районе строящегося «Приморского кольца», и проехать в сторону Уссурийска до развязки в районе поселка Новый, где стоит указатель направления «Владивосток. о. Русский». Оттуда новая дорога выходит на мост, и далее на Седанку. Здесь жителям центра города и Эгершельда лучше свернуть на привычный маршрут трассы М60, так как от Седанки до Тихой в город только один съезд - в районе нового микрорайона Снеговая Падь. С этой еще не совсем достроенной развязки можно выехать на улицы Русскую и Выселковую.

К преимуществам новой трассы можно отнести ее меньшую загруженность и, соответственно, более свободное и спокойное движение, а также ровный рельеф до въезда на полуостров Муравьева-Амурского. За счет этих факторов, время движения от аэропорта до Седанки можно сократить на несколько минут. Если же говорить о доступе к Первомайскому району, то здесь трасса позволяет выиграть уже десятки минут, а то и часы времени.

Дмитрий ФОМИЧЕВ, «Золотой Рог».