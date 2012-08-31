Во Владивосток в ноябре прилетит новая авиакомпания

Как стало известно "ЗР", в ноябре по маршруту Владивосток - Сеул (Республика Корея) начнутся полеты лайнеров авиакомпании «Азиана Эйрлайнз» (Asiana Airlines). Открытие новой маршрута для данной авиакомпании стало возможным благодаря введению в аэропорту Владивостока режима «открытого неба».

«Азиана Эйрлайнз» вторая по величине авиакомпания Кореи. Год образования: 1988. Выполняет авиарейсы в следующие города СНГ: Алматы, Ташкент, Хабаровск, Южно-Сахалинск. Самолетный парк: Airbus A320, Airbus A321, Airbus A330-300, Boeing 737-400, Boeing 747-400, Boeing 767-300, Boeing 777-200.

Пока Южную Корею и Владивосток, не считая российских авиакомпаний, связывает первая по величине авиакомпания страны «Кореан Эйр» (Korean Air).

Мария Кузовлева, "Золотой Рог".