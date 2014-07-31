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Создавать успешные интернет-стартапы научат в рамках Дальинфокома во Владивостоке
7-9 сентября во Владивостоке состоится Стартап Школа «Спринт», которую проведет Фонд развития интернет-инициатив. В течение трех дней ученики школы получат помощь по запуску собственного бизнеса в сфере IТ и интернет, а участники, пока не имеющие идей, уйдут с проектом и собранной командой, сообщили в оргкомитете Дальинфокома.
Концентрированным опытом и знаниями поделятся руководитель региональных проектов ФРИИ, создатель и координатор чемпионата по деловой игре «Железный предприниматель» Дарья Шубина, сооснователь GreenfieldProject и заместитель директора Цех-а Михаил Корнеев и другие эксперты.
Обучение будет проходить в форме мастер-классов, ворк-шопов, тренингов и непосредственной работой над проектами самих участников школы. На занятиях можно будет узнать, что такое прототип и минимально жизнеспособный продукт, как найти хорошую идею для бизнеса и оценить ее потенциал, сделать landing page и проверить гипотезы решения и т.п.
По словам экспертов, именно на долю интернет-старапов сегодня приходится самый высокий процент прибыльности, к тому же, многие IT -проекты зачастую становятся известными брендами в сроки, с трудом достижимые для офф-лайновых компаний (проекты КупиVip, Утконос, Anywayanyday, Biglion-вот лишь несколько проектов, в течение короткого времени получивших тысячи клиентов и миллионы прибыли).
Стать учеником Школы «Спринт» сможет любой желающий, вне зависимости от возраста.
Организатором мероприятия выступает Департамент информатизации и телекоммуникаций а Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком" - компания вместе с партнерами представит на форуме проекты и перспективы развития решений в области "Электронного правительства" и отраслевой информатизации. Оператор VII Дальневосточного форума - информационное агентство PrimaMedia.
Официальный хэштег форума #Дальинфоком.
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