Создавать успешные интернет-стартапы научат в рамках Дальинфокома во Владивостоке

7-9 сентября во Владивостоке состоится Стартап Школа «Спринт», которую проведет Фонд развития интернет-инициатив. В течение трех дней ученики школы получат помощь по запуску собственного бизнеса в сфере IТ и интернет, а участники, пока не имеющие идей, уйдут с проектом и собранной командой, сообщили в оргкомитете Дальинфокома.

Концентрированным опытом и знаниями поделятся руководитель региональных проектов ФРИИ, создатель и координатор чемпионата по деловой игре «Железный предприниматель» Дарья Шубина, сооснователь GreenfieldProject и заместитель директора Цех-а Михаил Корнеев и другие эксперты.

Обучение будет проходить в форме мастер-классов, ворк-шопов, тренингов и непосредственной работой над проектами самих участников школы. На занятиях можно будет узнать, что такое прототип и минимально жизнеспособный продукт, как найти хорошую идею для бизнеса и оценить ее потенциал, сделать landing page и проверить гипотезы решения и т.п.

По словам экспертов, именно на долю интернет-старапов сегодня приходится самый высокий процент прибыльности, к тому же, многие IT -проекты зачастую становятся известными брендами в сроки, с трудом достижимые для офф-лайновых компаний (проекты КупиVip, Утконос, Anywayanyday, Biglion-вот лишь несколько проектов, в течение короткого времени получивших тысячи клиентов и миллионы прибыли).

Стать учеником Школы «Спринт» сможет любой желающий, вне зависимости от возраста.

Организатором мероприятия выступает Департамент информатизации и телекоммуникаций а Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком" - компания вместе с партнерами представит на форуме проекты и перспективы развития решений в области "Электронного правительства" и отраслевой информатизации. Оператор VII Дальневосточного форума - информационное агентство PrimaMedia.

Официальный хэштег форума #Дальинфоком.

ZRPRESS.RU, Владивосток.