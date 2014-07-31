www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Создавать успешные интернет-стартапы научат в рамках Дальинфокома во Владивостоке

31 Июля 2014, 16:09 | Владивосток

7-9 сентября во Владивостоке состоится Стартап Школа «Спринт», которую проведет Фонд развития интернет-инициатив. В течение трех дней ученики школы получат помощь по запуску собственного бизнеса в сфере IТ и интернет, а участники, пока не имеющие идей, уйдут с проектом и собранной командой, сообщили в оргкомитете Дальинфокома.

Концентрированным опытом и знаниями поделятся руководитель региональных проектов ФРИИ, создатель и координатор чемпионата по деловой игре «Железный предприниматель» Дарья Шубина, сооснователь GreenfieldProject и заместитель директора Цех-а Михаил Корнеев и другие эксперты.

Обучение будет проходить в форме мастер-классов, ворк-шопов, тренингов и непосредственной работой над проектами самих участников школы. На занятиях можно будет узнать, что такое прототип и минимально жизнеспособный продукт, как найти хорошую идею для бизнеса и оценить ее потенциал, сделать landing page и проверить гипотезы решения и т.п.

По словам экспертов, именно на долю интернет-старапов сегодня приходится самый высокий процент прибыльности, к тому же, многие IT -проекты зачастую становятся известными брендами в сроки, с трудом достижимые для офф-лайновых компаний (проекты КупиVip, Утконос, Anywayanyday, Biglion-вот лишь несколько проектов, в течение короткого времени получивших тысячи клиентов и миллионы прибыли).

Стать учеником Школы «Спринт» сможет любой желающий, вне зависимости от возраста.

Организатором мероприятия выступает Департамент информатизации и телекоммуникаций а Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком" - компания вместе с партнерами представит на форуме проекты и перспективы развития решений в области "Электронного правительства" и отраслевой информатизации. Оператор VII Дальневосточного форума - информационное агентство PrimaMedia.

Официальный хэштег форума #Дальинфоком.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: бизнес  интернет  дальинфоком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru