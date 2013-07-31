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Международный аэропорт Владивосток открыл VIP-лицо Приморья

31 Июля 2013, 17:54 | Владивосток

Максим Четвериков, генеральный директор Международного аэропорта Владивосток.

 

В международном аэропорту Владивосток состоялась презентация современной комфортабельной VIP-зона. Воспользоваться услугами нового комплекса можно уже сегодня. Корреспондент ZRPRESS.Ru побывал в vip-зоне одним из первых.

Как любой хороший театр начинается с вешалки, так и любой крупный город – с аэропорта. То, в какой аэропорт прилетают гости города, что они видят вокруг, спускаясь с трапа самолета, зачастую и формирует первое – и порой самое сильное – впечатление о пункте прибытия. И, конечно, в любом крупном городе одни из самых многочисленных гостей – это бизнесмены и официальные лица, то есть те люди, которые чаще всего выбирают VIP-зоны аэропортов для прилета и вылета.

Владивосток с каждым годом становится все более популярным среди жителей соседних стран, в том числе благодаря прошедшему в 2012 году саммиту стран АТЭС. Чаще всего к нам прилетают именно представители бизнеса, официальные делегации, немало среди гостей города деятелей науки, культуры, искусства, спортсменов. И наконец-то Владивосток может предоставить таким гостям действительно качественный сервис на мировом уровне – в международном аэропорту Владивосток открылась современная комфортабельная VIP-зона. И если считать аэропорт «лицом» города, то новый комплекс для VIP-пассажиров – «лицо» по-настоящему привлекательное.

Корреспондент zrpress.ru побывал на презентации новой VIP-зоны международного аэропорта Владивосток и своими глазами увидел, как теперь организована работа по прилету и вылету пассажиров, относящихся к категории very important persons.   

Первое, что сразу отмечаешь при входе в VIP-зону, – очень красивые интерьеры с элегантной, современной и качественной отделкой. К услугам гостей – 2 этажа, просторные холлы, комфортные залы ожидания, конференц-залы, оснащенные необходимым оборудованием для проведения переговоров, совещаний и деловых встреч, комнаты отдыха, в которых гости могут привести себя в порядок сразу после прилета. Как отмечает генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Максим Четвериков, в оформлении интерьеров в основном использовались европейские строительные материалы, мебель, сантехника, фурнитура. Теперь с уверенностью можно говорить о том, что качество оформления всего комплекса VIP-зоны вполне сопоставимо и с высоким уровнем обслуживания клиентов.


 
Генеральный директор Международного аэропорта Владивосток М. Четвериков вручает подарок генеральному директору ООО "КФК" Владимиру Каспину.
 

– Стоит отметить тот факт, что работа по реконструкции VIP-зоны была проделана в сжатые сроки, при этом всё было сделано на высоком уровне. Компания «КФК» выступила генподрядчиком строительства, и наша совместная работа оказалась по-настоящему эффективной, – рассказывает Максим Четвериков. – Для нас это уже второй совместный проект, несколько лет назад компания «КФК» проводила реконструкцию зала повышенной комфортности в старом международном терминале. Там, конечно, объем работы и площади были значительно меньше, но подход к работе был такой же ответственный. 

В новой VIP-зоне установлено самое современное оборудование по обслуживанию пассажиров, в том числе для досрочной регистрации на рейс, для оформления багажа пассажиров, действует бонусная система для клиентов – словом, всё, к чему привыкли гости ведущих международных терминалов. VIP-зону международного аэропорта успел оценить один из гостей презентации, глава Артемовского городского округа Владимир Новиков.


 
Гости презентации: глава Артемовского городского округа Владимир Новиков, Первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров, генеральный директор ООО "КФК" Владимир Каспин.
 

– Я видел немало VIP-залов и за рубежом, и в нашей стране, и уверен, что наш новый зал для VIP-гостей входит как минимум в первую пятерку по России, – комментирует Владимир Новиков. – Здесь очень комфортно, высокий уровень сервиса, качество работ на мировом уровне. Далеко не каждая компания могла бы справиться с таким объемом строительных и отделочных работ за столь короткий срок. Международный аэропорт Владивостока располагается в Артеме, и VIP-зона – отличная визитная карточка для обоих городов. 

К слову, времени для выполнения всех работ у строителей действительно было совсем немного – всего три месяца. За это время нужно было создать совершенно новый объект, отвечающий всем мировым стандартам.

– Выполнить поставленную задачу нам помогло то, что мы постоянно находились в тесном контакте с заказчиком – международным аэропортом, – рассказывает генеральный директор компании-подрядчика «КФК» Владимир Каспин. – В строительстве вообще нет простых проектов, но этот был особенный – сжатые сроки, более тысячи квадратных метров, неподготовленная площадь, не было большинства архитектурных элементов, которые есть сейчас – например, оконных проемов, зонирования. Но благодаря хорошему взаимодействию с заказчиком, благодаря тому, что заказчик соглашался с рекомендациями архитектора, помогал с доставкой грузов, вовремя оплачивал работу, нам удалось достичь поставленной цели и качественно выполнить работу.

Воспользоваться услугами нового комплекса можно уже сегодня. VIP-зона располагается в правом крыле международного аэропорта Владивосток, для удобства пассажиров выделена отдельная стоянка и подъездные пути. Справки по тел. +7 924 730 40 46.

Юрий Рогов, ZRPRESS.Ru.

Автор: Юрий Рогов
Теги: Международный аэропорт Владивосток 



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Комментарии

  • Псевдоним19:12, 31.07.2013#

    Если нет входа по картам РР и Динерсклаба, то не интересно. Если останется вход за деньги, то это не просто каменный век, это целенаправленная диверсия.

  • Чиновник09:47, 01.08.2013#

    Ура!!! Сейчас мы заживём ещё лучше!

  • 36212:59, 02.08.2013#

    Чурки золоторогие ВИП-лицо. Очень важная персона-лицо. Сдайте экзамен ПА РУСКАМУ ЕЗАКУ!

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