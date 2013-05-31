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Владивосток уступил Хабаровску в рейтинге привлекательности для бизнеса

31 Мая 2013, 16:23 | Владивосток
Владивосток теряет энергию предпринимательства во многом из-за мощных административных барьеров, сообщили РИА Новости эксперты, комментируя последнее место Владивостока в тридцатке рейтинга Forbes лучших городов для бизнеса. В то же время, власти заявляют, что инвестиционный климат в регионе стал мягче.
 
Согласно рейтингу журнала Forbes, несмотря на прошедший во Владивостоке в 2012 году саммит АТЭС, город занял последнее место из-за падения инвестиций в основном капитале с 111 до 61 миллиарда рублей. Кроме того, хотя в городе и был снят негласный мораторий на частную застройку, девелоперы жалуются, что участки, выставленные властями на торги, им неинтересны, а скорость согласований зависит от наличия административного ресурса.
 
При этом соседний Хабаровск стоит в рейтинге на 25-м месте, поскольку, по оценке журнала, там лучше развивается рыбопромысловый бизнес.
 
Экономика бюрократии
 
Профессор школы экономики и менеджмента ДВФУ Михаил Терский сообщил РИА Новости, что, по его мнению, несмотря на саммит АТЭС, Владивосток остался "периферийным провинциальным городом, у которого исчезла энергия развития".
 
Он отметил, что ранее Владивосток всегда считался уникальным городом в России, поскольку здесь концентрировалось большое количество самостоятельных и свободных людей, никогда не рассчитывавших на поддержку властей и обладающих способностью самостоятельно решать свои экономические проблемы.
 
"Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда количество людей, ориентирующихся на господдержку и зависящих от госбюджета, все время растет. А тех, кто самостоятельно может обеспечивать свои семьи, не стоя на паперти с протянутой рукой перед государством, становится все меньше и меньше. И это ключевая проблема города", — сказал ученый.
По его словам, у таких городов, в большей степени зависящих от госбюджета, как правило, перспектив экономического развития нет. Потому что эти перспективы определяются не чиновниками, а энергией местных жителей.
 
"Худшего города, чем Владивосток, для местного бизнеса, не обладающего мощной административной защитой, на Дальнем Востоке нет. Это связано с тем, что у нас самая дорогая экономика бюрократии", — сказал Терский.
 
Собеседник привел пример. Еще год назад во Владивосток приходило большое количество рыболовецких судов с Камчатки и Сахалина, которые обслуживались, сертифицировали продукцию и уходили с ней на экспорт в Китай или Японию. С 1 января текущего года суда рыболовецких компаний, ведущих промысел в прибрежной зоне Приморья, практически не заходят в порт Владивосток.
 
"Им дешевле вернуться из нашей зоны на Камчатку, обслужиться там и уйти на экспорт. Обслуживание рыбаков во Владивостоке настолько дорогое, что они от этой услуги отказались. И этим воспользовались другие территории, в частности, Хабаровский край, предоставивший более выгодные условия. Затраты по административным издержкам в Хабаровске в 2-2,2 раза ниже, чем во Владивостоке", — отметил ученый.
 
Административные барьеры
 
Развитие бизнеса во Владивостоке тормозят тяжелые административные барьеры, считает депутат Законодательного собрания Приморья Галуст Ахоян.
"Хабаровск всегда был впереди по возможности делать там бизнес, потому что во Владивостоке остаются достаточно тяжелые административные барьеры. К примеру, чтобы получить землю, предпринимателям приходится проходить очень сложные процедуры согласований. Чтобы утвердить каждую бумагу, им приходится ждать, как минимум, по две недели", — сказал собеседник агентства.
 
По его словам, пока предприниматели за каждым разрешительным документом будут "бегать от городских чиновников к краевым и обратно", пока не будет принят закон, предусматривающий налоговые льготы, и на законодательном уровне не будут снижены административные барьеры, инвесторы не поспешат во Владивосток.
 
"Со своей стороны, и депутаты, и власть пытаются улучшить инвестиционный климат в Приморье, поскольку без этого не будет развиваться экономика края. Об этом недавно в своем послании Законодательному собранию говорил губернатор. Работа такая ведется, и, думаю, в ближайшее время соответствующие постановления, закон и исчерпывающие документы должны появиться", — сказал депутат.
 
Власти думают иначе
 
Позицию ученого и депутата не разделяют власти Приморья, по их мнению, край становится регионом с благоприятным инвестиционным климатом.
 
"Мы уже добились неплохих результатов: в Приморье работает более 800 миллионов долларов США иностранных инвестиций. Только за 2012 год объем инвестиций вырос в пять раз", — сказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский в своем послании депутатам краевого Законодательного собрания.
 
По его мнению, для улучшения инвестиционного климата в крае немало сделано. В том числе — открыто агентство по привлечению инвестиций, создан губернаторский общественный экспертный совет. Одна из важнейших задач в будущем — снятие административных барьеров в привлечении инвестиций и развитии бизнеса.
 
"Мы создали рабочую группу, которая сегодня разрабатывает комплекс мероприятий, направленных на снятие административных барьеров в строительной отрасли. Я поставил задачу существенно сократить сроки оформления необходимой документации. Пока мы делаем только первые шаги, но уже в этом году предприниматели должны почувствовать на себе реальные результаты", — подчеркнул губернатор, пишут РИА "Новости".
 
 
 
Автор: РИА "Новости"
Теги: инвестиции  административные барьеры  малый бизнес 



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Комментарии

  • Псевдоним17:32, 01.06.2013#

    Умора-"власти думают иначе:мы уже добились неплохих результатов. . . ". В связи с этим утверждением анекдот:ученым задали вопрос-можно ли из говна сделать сливочное масло?Они долго думало, а затем сказали:да, мы добились неплохих результатов-на хлеб уже намазать можно, осталось изменить цвет и запах

  • Володя20:35, 01.06.2013#

    "Работа такая ведется, и, думаю, в ближайшее время соответствующие постановления, закон и исчерпывающие документы должны появиться". Трафаретный ответ чинуши во все времена. Но кто же им мешает собраться, например сегодня, в субботу и решить все вопросы. Сколько этот москаль сидит в кресле и всё думаю, думаю, думаю. . . . . .

  • Псевдоним09:13, 03.06.2013#

    Губернатору-то видней чем ученому. Трепло.

  • Псевдоним09:19, 03.06.2013#

    . . . ться", — сказал депутат и сдул пыль со своей американской "грин кард" :)

  • Сергей09:32, 03.06.2013#

    ну судя по доходам самого ректора ДВФУ не такой и худший город для предпринимательства

  • Псевдоним09:36, 03.06.2013#

    Там сказанно, "для местного бизнеса, не обладающего мощной административной защитой". У ректора этой защиты хватает, скорее всего.

  • дмитрий09:40, 03.06.2013#

    ИМ ХОТЬ ССЫ В ГЛАЗА! ВСЕ БОЖЬЯ РОСА!!как нельзя лучше подходит к нынешней ситуации в приморье. да и во всей россеи.

  • Дед09:46, 03.06.2013#

    Вот на эти американские деньги и давят местный бизнес. Народ закрывается и уезжает.

  • Неедрос09:47, 03.06.2013#

    Неужели кто-то слушает еще отчеты об успехах, что местного главного, что самого главного Едрилла?. .

  • А Терский молодец10:01, 03.06.2013#

    Терский молодец. Сказал все по-честному. А то, что Владик теряет энергию, пишут многие наши экономисты.

  • Робин Бэд10:01, 03.06.2013#

    Ученый говорит стало плохо нет инвестицый, администрация нет хорошо мы дали кабинет чиновникам. Или у администрации логика - если есть чиновники по этому направлению, то все в шоколоде (из серии ". . . у вас плохая армия . . . " , ". . . так нет же у нас есть генерал. . . . "

  • Псевдоним10:32, 03.06.2013#

    Терский сам неоднократно участвовал в разработке многочисленных програм и стратегий развития. В том числе и к саммиту. А теперь оценивает результаты своих же трудов. похвальная самокритика.

  • Псевдоним17:22, 03.06.2013#

    Ну уж если Галусту Ахояну мешают административные барьеры - чего уж о нас, простых смертных говорить. Или Ахояна поприжали? Раньше он что хотел, то и делал - что хотел, то и отметал, где хотел- там и строил, а теперь все - не дают? вот и он подвзвыл. Вы, г-н Ахоян, имея право на постоянное проживание в США ( и вся ваша семья так же) и сейчас живете в 100 раз лучше всех нас.

  • Псевдоним08:58, 07.06.2013#

    Все тайное всегда становится явным. Мощные административные барьеры как -то по другому надо бы назвать.

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