Владивосток уступил Хабаровску в рейтинге привлекательности для бизнеса

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Комментарии
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Володя20:35, 01.06.2013#
"Работа такая ведется, и, думаю, в ближайшее время соответствующие постановления, закон и исчерпывающие документы должны появиться". Трафаретный ответ чинуши во все времена. Но кто же им мешает собраться, например сегодня, в субботу и решить все вопросы. Сколько этот москаль сидит в кресле и всё думаю, думаю, думаю. . . . . .
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Робин Бэд10:01, 03.06.2013#
Ученый говорит стало плохо нет инвестицый, администрация нет хорошо мы дали кабинет чиновникам. Или у администрации логика - если есть чиновники по этому направлению, то все в шоколоде (из серии ". . . у вас плохая армия . . . " , ". . . так нет же у нас есть генерал. . . . "
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Псевдоним17:22, 03.06.2013#
Ну уж если Галусту Ахояну мешают административные барьеры - чего уж о нас, простых смертных говорить. Или Ахояна поприжали? Раньше он что хотел, то и делал - что хотел, то и отметал, где хотел- там и строил, а теперь все - не дают? вот и он подвзвыл. Вы, г-н Ахоян, имея право на постоянное проживание в США ( и вся ваша семья так же) и сейчас живете в 100 раз лучше всех нас.
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Умора-"власти думают иначе:мы уже добились неплохих результатов. . . ". В связи с этим утверждением анекдот:ученым задали вопрос-можно ли из говна сделать сливочное масло?Они долго думало, а затем сказали:да, мы добились неплохих результатов-на хлеб уже намазать можно, осталось изменить цвет и запах