Владивосток уступил Хабаровску в рейтинге привлекательности для бизнеса

Владивосток теряет энергию предпринимательства во многом из-за мощных административных барьеров, сообщили РИА Новости эксперты, комментируя последнее место Владивостока в тридцатке рейтинга Forbes лучших городов для бизнеса. В то же время, власти заявляют, что инвестиционный климат в регионе стал мягче.

Согласно рейтингу журнала Forbes, несмотря на прошедший во Владивостоке в 2012 году саммит АТЭС, город занял последнее место из-за падения инвестиций в основном капитале с 111 до 61 миллиарда рублей. Кроме того, хотя в городе и был снят негласный мораторий на частную застройку, девелоперы жалуются, что участки, выставленные властями на торги, им неинтересны, а скорость согласований зависит от наличия административного ресурса.

При этом соседний Хабаровск стоит в рейтинге на 25-м месте, поскольку, по оценке журнала, там лучше развивается рыбопромысловый бизнес.

Экономика бюрократии

Профессор школы экономики и менеджмента ДВФУ Михаил Терский сообщил РИА Новости, что, по его мнению, несмотря на саммит АТЭС, Владивосток остался "периферийным провинциальным городом, у которого исчезла энергия развития".

Он отметил, что ранее Владивосток всегда считался уникальным городом в России, поскольку здесь концентрировалось большое количество самостоятельных и свободных людей, никогда не рассчитывавших на поддержку властей и обладающих способностью самостоятельно решать свои экономические проблемы.

"Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда количество людей, ориентирующихся на господдержку и зависящих от госбюджета, все время растет. А тех, кто самостоятельно может обеспечивать свои семьи, не стоя на паперти с протянутой рукой перед государством, становится все меньше и меньше. И это ключевая проблема города", — сказал ученый.

По его словам, у таких городов, в большей степени зависящих от госбюджета, как правило, перспектив экономического развития нет. Потому что эти перспективы определяются не чиновниками, а энергией местных жителей.

"Худшего города, чем Владивосток, для местного бизнеса, не обладающего мощной административной защитой, на Дальнем Востоке нет. Это связано с тем, что у нас самая дорогая экономика бюрократии", — сказал Терский.

Собеседник привел пример. Еще год назад во Владивосток приходило большое количество рыболовецких судов с Камчатки и Сахалина, которые обслуживались, сертифицировали продукцию и уходили с ней на экспорт в Китай или Японию. С 1 января текущего года суда рыболовецких компаний, ведущих промысел в прибрежной зоне Приморья, практически не заходят в порт Владивосток.

"Им дешевле вернуться из нашей зоны на Камчатку, обслужиться там и уйти на экспорт. Обслуживание рыбаков во Владивостоке настолько дорогое, что они от этой услуги отказались. И этим воспользовались другие территории, в частности, Хабаровский край, предоставивший более выгодные условия. Затраты по административным издержкам в Хабаровске в 2-2,2 раза ниже, чем во Владивостоке", — отметил ученый.

Административные барьеры

Развитие бизнеса во Владивостоке тормозят тяжелые административные барьеры, считает депутат Законодательного собрания Приморья Галуст Ахоян.

"Хабаровск всегда был впереди по возможности делать там бизнес, потому что во Владивостоке остаются достаточно тяжелые административные барьеры. К примеру, чтобы получить землю, предпринимателям приходится проходить очень сложные процедуры согласований. Чтобы утвердить каждую бумагу, им приходится ждать, как минимум, по две недели", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пока предприниматели за каждым разрешительным документом будут "бегать от городских чиновников к краевым и обратно", пока не будет принят закон, предусматривающий налоговые льготы, и на законодательном уровне не будут снижены административные барьеры, инвесторы не поспешат во Владивосток.

"Со своей стороны, и депутаты, и власть пытаются улучшить инвестиционный климат в Приморье, поскольку без этого не будет развиваться экономика края. Об этом недавно в своем послании Законодательному собранию говорил губернатор. Работа такая ведется, и, думаю, в ближайшее время соответствующие постановления, закон и исчерпывающие документы должны появиться", — сказал депутат.

Власти думают иначе

Позицию ученого и депутата не разделяют власти Приморья, по их мнению, край становится регионом с благоприятным инвестиционным климатом.

"Мы уже добились неплохих результатов: в Приморье работает более 800 миллионов долларов США иностранных инвестиций. Только за 2012 год объем инвестиций вырос в пять раз", — сказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский в своем послании депутатам краевого Законодательного собрания.

По его мнению, для улучшения инвестиционного климата в крае немало сделано. В том числе — открыто агентство по привлечению инвестиций, создан губернаторский общественный экспертный совет. Одна из важнейших задач в будущем — снятие административных барьеров в привлечении инвестиций и развитии бизнеса.