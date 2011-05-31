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Рестораторам посоветовали заняться сервисом
Приморской индустрии гостеприимства в преддверии саммита АТЭС стоит обратить особое внимание на сервис и обучение персонала, в том числе и английскому языку. Такая мысль прозвучала из уст экспертов VII Дальневосточного конгресса рестораторов и отельеров, который прошел во Владивостоке 25-26 мая.
Пленарное заседание конгресса было посвящено подготовке индустрии гостеприимства к саммиту АТЭС. Роман ИВАНИЩЕВ, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, организатор конгресса, открывая мероприятие, обрисовал состояние отрасли на сегодняшний день.
- Индустрия гостеприимства и ресторанный бизнес во Владивостоке достаточно разбалованы своими достижениями. Они живут с осознанием того, что у нас все хорошо. С одной стороны, Владивосток действительно является лидером индустрии гостеприимства на Дальнем Востоке, наши рестораны – одни из самых лучших, самых интересных в регионе. С другой стороны, нас догоняют. В Хабаровске за последнее время появилось много интересных проектов. Там открываются рестораны новых востребованных форматов, я думаю, что в ближайшем будущем в Хабаровске будут появляться интересные проекты. Если говорить о тех гостях, которые приедут к нам в 2012 году, то не у всех приморских рестораторов есть понимание, что к нам приедут люди, которые привыкли к сервису международного уровня. А нам до мировых стандартов пока далеко. И если мы хотим, чтобы гости форума АТЭС посещали наши заведения и оставляли в них деньги, мы должны приложить к этому определенные усилия.
Среди первоочередных мер Роман Иванищев назвал обучение персонала ресторанов и гостиниц английскому языку. Только на пользу заведениям пойдет и наличие меню на английском языке.
Денис ЯХНО, глава департамента консалтинга Общероссийской федерации рестораторов и отельеров, консультант в сфере ресторанного бизнеса посоветовал местным заведениям обратить особое внимание на сервис. «Я был в нескольких ресторанах Владивостока – в некоторых из них сервис Москвы начала 90-х. А для гостей форума АТЭС сервис заведений будет стоять на первом месте».
Активно заниматься обучением персонала в области сервиса необходимо не только в связи с саммитом АТЭС. Общероссийская тенденция на ресторанном рынке сегодня такова: после кризиса затраты на ресторанный бизнес возросли невероятно, а прибыль упала. Например, маржа одной крупной ресторанной сети в Москве сегодня составляет всего 15%, при том, что еще год назад составляла 20-22%. В связи с этим, по мнению Дениса Яхно, крупные сетевые ресторанные компании начнут все активнее осваивать регионы. Поэтому местным рестораторам нужно быть готовыми к обострению конкуренции.
А вот в отношении сырья для ресторанов эксперты отметили положительную тенденцию на приморском рынке. «Несколько лет назад мы организовывали поварской мастер-класс, на который приглашали экспертов Центра кулинарного мастерства «Эксклюзив». Тогда все продукты они везли с собой, приобрести их здесь было невозможно, - вспоминает Роман Иванищев. - Сегодня все продукты, на которых работали эксперты Конгресса – а в числе гостей форума был именитый французский шеф-повар и ресторатор Эрик ЛЕ ПРОВО, – были предоставлены местными компаниями, специализирующимися на поставках сырья для ресторанов. То есть этот сегмент развивается достаточно успешно. А это хороший задел для того, чтобы встретить гостей саммита, которые привыкли к определенному уровню еды. Конечно, здорово угостить чем-нибудь экзотическим, дальневосточным, тем, чего ни у кого нет. Но гораздо, на мой взгляд, важнее, изо дня в день кормить едой стабильного качества».
Для того, чтобы индустрия гостеприимства региона вышла на новый уровень, в рамках VII Дальневосточного конгресса ресторатор и отельеров прошли семинары как для представителей руководящего звена заведений, так и для линейного персонала.
КСТАТИ
Как стало известно «ЗР», компания «Росинтер» – лидирующая компания в сегменте сетевых семейных ресторанов на рынке России и стран СНГ – рассматривает возможность выхода на приморский рынок.
Всего на сегодняшний день компания имеет 362 ресторана в 41 городе России и стран СНГ. «Росинтеру» принадлежат такие бренды как «IL Патио» - сеть семейных ресторанов итальянской кухни, «Планета Суши» - сеть ресторанов японской кухни, T.G.I. Friday’s - легендарная международная сеть американских ресторанов, «1-2-3 кафе» — первая сеть русских ресторанов, сеть кофеен Costa Coffee , сеть ресторанов по лицензионному соглашению с компанией Sun InBev «Сибирская Корона». Все рестораны компании относятся к средней ценовой категории.
«Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер») – первая и единственная российская ресторанная компания, акции которой торгуются на фондовой бирже (РТС и ММВБ). Она работает на самых современных технологиях. Приход ее во Владивосток означает, что местным рестораторам придется конкурировать с федеральной сетью, а это довольно сложно. Сейчас конкуренции на этом рынке практически нет. Но придут сетевые компании, и местный бизнес поймет, что такое настоящая конкуренция», - прокомментировал возможный приход «Росинтера» Денис ЯХНО, консультант в сфере ресторанного бизнеса.
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