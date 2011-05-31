www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.38 р. 100 JPY: 59.65 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 96.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Рестораторам посоветовали заняться сервисом

31 Мая 2011, 03:53 | Владивосток

Приморской индустрии гостеприимства в преддверии саммита АТЭС стоит обратить особое внимание на сервис и обучение персонала, в том числе и английскому языку. Такая мысль прозвучала из уст экспертов VII Дальневосточного конгресса рестораторов и отельеров, который прошел во Владивостоке 25-26 мая.

Пленарное заседание конгресса было посвящено подготовке индустрии гостеприимства к саммиту АТЭС. Роман ИВАНИЩЕВ, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, организатор конгресса, открывая мероприятие, обрисовал состояние отрасли на сегодняшний день.

- Индустрия гостеприимства и ресторанный бизнес во Владивостоке достаточно разбалованы своими достижениями. Они живут с осознанием того, что у нас все хорошо. С одной стороны, Владивосток действительно является лидером индустрии гостеприимства на Дальнем Востоке, наши рестораны – одни из самых лучших, самых интересных в регионе. С другой стороны, нас догоняют. В Хабаровске за последнее время появилось много интересных проектов. Там открываются рестораны новых востребованных форматов, я думаю, что в ближайшем будущем в Хабаровске будут появляться интересные проекты. Если говорить о тех гостях, которые приедут к нам в 2012 году, то не у всех приморских рестораторов есть понимание, что к нам приедут люди, которые привыкли к сервису международного уровня. А нам до мировых стандартов пока далеко. И если мы хотим, чтобы гости форума АТЭС посещали наши заведения и оставляли в них деньги, мы должны приложить к этому определенные усилия.

Среди первоочередных мер Роман Иванищев назвал обучение персонала ресторанов и гостиниц английскому языку. Только на пользу заведениям пойдет и наличие меню на английском языке.

Денис ЯХНО, глава департамента консалтинга Общероссийской федерации рестораторов и отельеров, консультант в сфере ресторанного бизнеса посоветовал местным заведениям обратить особое внимание на сервис. «Я был в нескольких ресторанах Владивостока – в некоторых из них сервис Москвы начала 90-х. А для гостей форума АТЭС сервис заведений будет стоять на первом месте».

Активно заниматься обучением персонала в области сервиса необходимо не только в связи с саммитом АТЭС. Общероссийская тенденция на ресторанном рынке сегодня такова: после кризиса затраты на ресторанный бизнес возросли невероятно, а прибыль упала. Например, маржа одной крупной ресторанной сети в Москве сегодня составляет всего 15%, при том, что еще год назад составляла 20-22%. В связи с этим, по мнению Дениса Яхно, крупные сетевые ресторанные компании начнут все активнее осваивать регионы. Поэтому местным рестораторам нужно быть готовыми к обострению конкуренции.

А вот в отношении сырья для ресторанов эксперты отметили положительную тенденцию на приморском рынке. «Несколько лет назад мы организовывали поварской мастер-класс, на который приглашали экспертов Центра кулинарного мастерства «Эксклюзив». Тогда все продукты они везли с собой, приобрести их здесь было невозможно, - вспоминает Роман Иванищев. - Сегодня все продукты, на которых работали эксперты Конгресса – а в числе гостей форума был именитый французский шеф-повар и ресторатор Эрик ЛЕ ПРОВО, – были предоставлены местными компаниями, специализирующимися на поставках сырья для ресторанов. То есть этот сегмент развивается достаточно успешно. А это хороший задел для того, чтобы встретить гостей саммита, которые привыкли к определенному уровню еды. Конечно, здорово угостить чем-нибудь экзотическим, дальневосточным, тем, чего ни у кого нет. Но гораздо, на мой взгляд, важнее, изо дня в день кормить едой стабильного качества».

Для того, чтобы индустрия гостеприимства региона вышла на новый уровень, в рамках VII Дальневосточного конгресса ресторатор и отельеров прошли семинары как для представителей руководящего звена заведений, так и для линейного персонала.

КСТАТИ

Как стало известно «ЗР», компания «Росинтер» – лидирующая компания в сегменте сетевых семейных ресторанов на рынке России и стран СНГ – рассматривает возможность выхода на приморский рынок.

Всего на сегодняшний день компания имеет 362 ресторана в 41 городе России и стран СНГ. «Росинтеру» принадлежат такие бренды как «IL Патио» - сеть семейных ресторанов итальянской кухни, «Планета Суши» - сеть ресторанов японской кухни, T.G.I. Friday’s - легендарная международная сеть американских ресторанов, «1-2-3 кафе» — первая сеть русских ресторанов, сеть кофеен Costa Coffee , сеть ресторанов по лицензионному соглашению с компанией Sun InBev «Сибирская Корона». Все рестораны компании относятся к средней ценовой категории.

«Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер») – первая и единственная российская ресторанная компания, акции которой торгуются на фондовой бирже (РТС и ММВБ). Она работает на самых современных технологиях. Приход ее во Владивосток означает, что местным рестораторам придется конкурировать с федеральной сетью, а это довольно сложно. Сейчас конкуренции на этом рынке практически нет. Но придут сетевые компании, и местный бизнес поймет, что такое настоящая конкуренция», - прокомментировал возможный приход «Росинтера» Денис ЯХНО, консультант в сфере ресторанного бизнеса.

Автор: Елена Ардальянова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru