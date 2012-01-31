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Неправильно поставленная запятая обошлась Владивостоку в 69 млн руб.
31 Января 2012, 14:27 | Владивосток
Арифметическая ошибка в расчетах была допущена при проектировании реконструкции морского фасада Владивостока.
Об этом сказала на заседании комитета Думы Владивостока председатель контрольно-счетной палаты думы Альбина ВОЛКОВА. «Неправильно поставленная запятая в цифре расходов была выявлена в ходе проверки документации по реконструкции морского фасада. Ошибка составила 69 миллионов рублей, с ней смета на реконструкцию сквера имени Невельского прошла согласование», - сказала Альбина Волкова. Ошибка исправлена, деньги будут возвращены и направлены на другие работы.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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