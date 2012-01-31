Неправильно поставленная запятая обошлась Владивостоку в 69 млн руб.

Арифметическая ошибка в расчетах была допущена при проектировании реконструкции морского фасада Владивостока.

Об этом сказала на заседании комитета Думы Владивостока председатель контрольно-счетной палаты думы Альбина ВОЛКОВА. «Неправильно поставленная запятая в цифре расходов была выявлена в ходе проверки документации по реконструкции морского фасада. Ошибка составила 69 миллионов рублей, с ней смета на реконструкцию сквера имени Невельского прошла согласование», - сказала Альбина Волкова. Ошибка исправлена, деньги будут возвращены и направлены на другие работы.

«Золотой Рог».