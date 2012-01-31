Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Есть ли жизнь после саммита?
«Приоритеты государственной экономической политики Приморского края в 2012 году» стали темой январского диалога на заседании Бизнес-Клуба «Диалоги», которое прошло на площадке администрации г. Владивостока 26 января.
Не только тема, но и статус заявленных спикеров собрали более 100 членов постоянно действующего клуба, председателем совета которого является Инесса БАБИЧ.
Руководители приморского бизнеса долго не отпускали с трибуны главу Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Это была уникальная возможность услышать из первых уст о реальных шагах по реализации принятой стратегии города, которая, кстати, до сих вызывает ожесточенные споры среди экспертов. Игорь Сергеевич признался, что хотя эксперты прочат Владивостоку миссию туристического центра, он против монопрофессии города. И считает, что портовый город может получить второе дыхание как транспортный узел. Так, переход владивостокского энергохозяйства на газ сократит поток угольных вагонов и высвободит резервы для увеличения грузопотока по железной дороге, а строительство сдвоенного моста – автомобильного и железнодорожного через Амурский залив - позволит замкнуть в кольцо и хасанскую ветку. Вполне реальны и планы автозавода «Соллерс-ДВ» довести выпуск автомобилей с 25 тыс. в 2011 году до 100 тыс. через 4-5 лет. Даже «Лэнд Круизер Прадо» будут собирать здесь. Причем от отверточной сборки из более 5000 деталей производство по договорам с «Маздой», «Тойотой» будет идти к локализации (стихийные несчастья в Японии и Таиланде подтолкнули партнеров к таким решениям). А это шансы для местных предпринимателей создать новый бизнес.
Да, с завершением объектов саммита АТЭС приток средств в городскую казну в 2012 году резко уменьшился. Но оптимизм главы города связан с частными инвестициями. По его словам, уже сегодня администрация города выдала разрешений на строительство, а значит техусловия согласованы, до 300 тыс. кв. метров жилья. И есть все шансы в этом году увеличить ввод жилья до 600 кв. м. А это обеспечит 3 млрд руб. инвестиций. Такого объема не было у города даже в советские времена. Основные строительные площадки, кроме Снеговой Пади, развернутся в Патрокле и на Русском (район Канала). Саммит-2012 внес коррективы в генеральный план Владивостока – вместо планируемого развития на север, в сторону Артема, город перепрыгнул на остров Русский. И на вопрос заместителя главы Артема Ирины ИЛЮХИНОЙ, Игорь Пушкарев заверил, что после обустройства ДВФУ на полуострове Саперном Владивосток продолжит «движение» к Артему.
Глава Владивостока искренне радовался, что впервые за много лет население города приросло – на 1 января его численность составила 621 тыс. человек. За прошлый год в город переехало 15 тыс. человек. Правда, и уехало в 1,5 раз больше. И это проблема. Ее подняла директор кадрового агентства «Карьера-Форум» Галина ПОПОВА. Свои обустраиваются в Москве, а когда агентство вынуждено было начать поиск менеджеров и специалистов по регионам России, то столкнулось с негативным имиджем Владивостока в глазах россиян. Ценой этого стали заоблачные зарплаты, что утяжеляет затраты на бизнес. Городской власти необходимо всерьез заняться пиаром не только среди соседей по АТР, но и в самой России.
Об инвестиционной привлекательности много говорил и руководитель департамента по экономике администрации Приморского края Николай ДУБИНИН, возлагая большие надежды не только на предстоящий саммит. «Креативное место для жизни» - только так! Сегодня Приморье занимает 10-е место среди российских регионов и в числе 19 – по конкурентной среде. В развитии бизнеса и предпринимательства краевая власть видит путь для сохранения темпов роста ВВП края. Так, владивостокская агломерация может прирастать и за счет процесса урбанизации в самом Приморье – у нас доля городского населения составляет лишь 76%, тогда как в США 80%. Социальному развитию Владивостока и края, предпринимательству посвящены многие из 30 краевых целевых программ. Так, финансовой поддержкой воспользовались в прошлом году 9000 предпринимателей края.
И вовсе заинтриговал бизнесменов Николай Александрович, сообщив, что экономическим блоком администрации края уже разработана программа по созданию инвестиционной привлекательности территории с реальными налоговыми и экономическими стимулами. До передачи ее в Законодательное Собрание края чиновники решили ее не обнародовать. Между тем, как показало обсуждение экономической политики в рамках Бизнес-Клуба, приморский бизнес, выстраивая свою стратегию – развиваться здесь или уходить за пределы края, как раз и просит сопричастности к формированию этой политики.
Так, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности городской думы, глава ОАО «Наш дом - Приморье» Марина ЛОМАКИНА подчеркнула, что замещение государственных инвестиций частными – главный путь развития территории. Кстати, именно Марина Ломакина в прошлом году стала «Менеджером года» в рамках Краевой Бизнес-Премии, показав класс руководства крупнейшими инвестиционными проектами Приморья. Главное, что подчеркнула она, - нужно верить в потенциальные возможности Владивостока и территории, как верят в это иностранные партнеры по АТР, которые готовы прийти и ждут… 4 марта.
Впрочем, затаив дыхание, ждут этой даты и приморские бизнесмены – им тоже нужны стабильные правила игры на 6 лет. Чтоб не пришлось плакать, сказал спикер думы Владивостока Валерий РОЗОВ и рассказал поэтическую притчу, которая заканчивалась так: «…Кто же ты такой?» - спросил Бог плачущего человека на берегу. «Русский!» - ответил тот. И Бог сел рядом с ним и заплакал»... Зал, однако, засмеялся. В нем были оптимисты.
Елена БАРКОВА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Трутнев отмечает нехватку отелей для размещения гостей Восточного экономического форума
- Строитель моста на остров Русский во Владивостоке попал под банкротство
- Современная инфраструктура, созданная в Приморье к саммиту АТЭС, работает на привлечение инвестиций
- Скандально известный катамаран "Владивосток" взяли в заложники
- Владивосток глазами москвичей: туман, дождь и столичные цены на такси
- Минрегион спешно ликвидировал скандального госзаказчика строительства кампуса ДВФУ на острове Русском
- ОАО "ДВЭУК" и ЗАО "КРОКУС" намерены урегулировать вопросы оплаты долга за теплоснабжение
- ООО «ФедералСтрой» вернет Тихоокеанской мостостроительной компании 1,5 млн рублей
- Хаятт готовится к открытию отелей во Владивостоке
- ЗАО «Крокус Интернешнл» выплатит штраф за просроченные обязательства по объектам ДВФУ
Новости раздела
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы