Есть ли жизнь после саммита?

«Приоритеты государственной экономической политики Приморского края в 2012 году» стали темой январского диалога на заседании Бизнес-Клуба «Диалоги», которое прошло на площадке администрации г. Владивостока 26 января.

Не только тема, но и статус заявленных спикеров собрали более 100 членов постоянно действующего клуба, председателем совета которого является Инесса БАБИЧ.

Руководители приморского бизнеса долго не отпускали с трибуны главу Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Это была уникальная возможность услышать из первых уст о реальных шагах по реализации принятой стратегии города, которая, кстати, до сих вызывает ожесточенные споры среди экспертов. Игорь Сергеевич признался, что хотя эксперты прочат Владивостоку миссию туристического центра, он против монопрофессии города. И считает, что портовый город может получить второе дыхание как транспортный узел. Так, переход владивостокского энергохозяйства на газ сократит поток угольных вагонов и высвободит резервы для увеличения грузопотока по железной дороге, а строительство сдвоенного моста – автомобильного и железнодорожного через Амурский залив - позволит замкнуть в кольцо и хасанскую ветку. Вполне реальны и планы автозавода «Соллерс-ДВ» довести выпуск автомобилей с 25 тыс. в 2011 году до 100 тыс. через 4-5 лет. Даже «Лэнд Круизер Прадо» будут собирать здесь. Причем от отверточной сборки из более 5000 деталей производство по договорам с «Маздой», «Тойотой» будет идти к локализации (стихийные несчастья в Японии и Таиланде подтолкнули партнеров к таким решениям). А это шансы для местных предпринимателей создать новый бизнес.

Да, с завершением объектов саммита АТЭС приток средств в городскую казну в 2012 году резко уменьшился. Но оптимизм главы города связан с частными инвестициями. По его словам, уже сегодня администрация города выдала разрешений на строительство, а значит техусловия согласованы, до 300 тыс. кв. метров жилья. И есть все шансы в этом году увеличить ввод жилья до 600 кв. м. А это обеспечит 3 млрд руб. инвестиций. Такого объема не было у города даже в советские времена. Основные строительные площадки, кроме Снеговой Пади, развернутся в Патрокле и на Русском (район Канала). Саммит-2012 внес коррективы в генеральный план Владивостока – вместо планируемого развития на север, в сторону Артема, город перепрыгнул на остров Русский. И на вопрос заместителя главы Артема Ирины ИЛЮХИНОЙ, Игорь Пушкарев заверил, что после обустройства ДВФУ на полуострове Саперном Владивосток продолжит «движение» к Артему.

Глава Владивостока искренне радовался, что впервые за много лет население города приросло – на 1 января его численность составила 621 тыс. человек. За прошлый год в город переехало 15 тыс. человек. Правда, и уехало в 1,5 раз больше. И это проблема. Ее подняла директор кадрового агентства «Карьера-Форум» Галина ПОПОВА. Свои обустраиваются в Москве, а когда агентство вынуждено было начать поиск менеджеров и специалистов по регионам России, то столкнулось с негативным имиджем Владивостока в глазах россиян. Ценой этого стали заоблачные зарплаты, что утяжеляет затраты на бизнес. Городской власти необходимо всерьез заняться пиаром не только среди соседей по АТР, но и в самой России.

Об инвестиционной привлекательности много говорил и руководитель департамента по экономике администрации Приморского края Николай ДУБИНИН, возлагая большие надежды не только на предстоящий саммит. «Креативное место для жизни» - только так! Сегодня Приморье занимает 10-е место среди российских регионов и в числе 19 – по конкурентной среде. В развитии бизнеса и предпринимательства краевая власть видит путь для сохранения темпов роста ВВП края. Так, владивостокская агломерация может прирастать и за счет процесса урбанизации в самом Приморье – у нас доля городского населения составляет лишь 76%, тогда как в США 80%. Социальному развитию Владивостока и края, предпринимательству посвящены многие из 30 краевых целевых программ. Так, финансовой поддержкой воспользовались в прошлом году 9000 предпринимателей края.

И вовсе заинтриговал бизнесменов Николай Александрович, сообщив, что экономическим блоком администрации края уже разработана программа по созданию инвестиционной привлекательности территории с реальными налоговыми и экономическими стимулами. До передачи ее в Законодательное Собрание края чиновники решили ее не обнародовать. Между тем, как показало обсуждение экономической политики в рамках Бизнес-Клуба, приморский бизнес, выстраивая свою стратегию – развиваться здесь или уходить за пределы края, как раз и просит сопричастности к формированию этой политики.

Так, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности городской думы, глава ОАО «Наш дом - Приморье» Марина ЛОМАКИНА подчеркнула, что замещение государственных инвестиций частными – главный путь развития территории. Кстати, именно Марина Ломакина в прошлом году стала «Менеджером года» в рамках Краевой Бизнес-Премии, показав класс руководства крупнейшими инвестиционными проектами Приморья. Главное, что подчеркнула она, - нужно верить в потенциальные возможности Владивостока и территории, как верят в это иностранные партнеры по АТР, которые готовы прийти и ждут… 4 марта.

Впрочем, затаив дыхание, ждут этой даты и приморские бизнесмены – им тоже нужны стабильные правила игры на 6 лет. Чтоб не пришлось плакать, сказал спикер думы Владивостока Валерий РОЗОВ и рассказал поэтическую притчу, которая заканчивалась так: «…Кто же ты такой?» - спросил Бог плачущего человека на берегу. «Русский!» - ответил тот. И Бог сел рядом с ним и заплакал»... Зал, однако, засмеялся. В нем были оптимисты.

Елена БАРКОВА, «Золотой Рог».