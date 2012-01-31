Что делать с Русским островом, до сих пор неизвестно

Cтратегическая сессия по разработке Концепции особой экономической зоны на острове Русском, на которой эксперты из Китая и Франции представили свое видение развития острова, дала богатую пищу для размышлений приморским экспертам.

Представления о будущем острова у китайской и французской стороны были разными. Основатель Renaissance Urbaine Николас БУШО увидел на Русском туристско-рекреационную экономическую зону, где жители и гости Владивостока смогут проводить каникулы не только летом, но и зимой. В их распоряжении будут ледяная гладь морской акватории для катания на коньках, горнолыжные склоны, уютные кафе и фешенебельные рестораны. Кроме того, по его мнению, необходимо создать Экосити-парк для поддержания существующих и разведения вымирающих видов животных.

Представитель градостроительной компании Etopia Джон Ричард СУ предложил превратить остров в деловую научно-образовательную зону для многостороннего сотрудничества с другими странами.

Российскую концепцию озвучил директор IRP Group Булат СТОЛЯРОВ, ее суть в расширении владивостокской агломерации от мыса Саперного в сторону Артема с минимальной застройкой острова Русского.

- Мне понравилось, что докладчики предложили развивать территорию с минимальным воздействием на природу, - комментирует начальник отдела Дальневосточного филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Анна МЯЛК. - Но в целом я не удовлетворена результатом. Озвученный материал, мягко сказать, сырой.

Сырым его сделали отсутствие материалов, обосновывающих концепции, а также расхождение проектов с утвержденным Генеральным планом Владивостока. Например, на месте одной из предполагаемых деревень должны быть очистные сооружения и ТЭЦ. Кроме того, эксперты отметили, что воды бухт Рында, Воевода загрязнены, нужно сначала их очистить, и средства на это тоже должны быть предусмотрены.

Местные эксперты надеялись задать вопросы на обсуждениях и подробно изучить представленные доклады. В результате была показана «только картинка на стене», а имевшиеся вопросы так и не нашли ответа.

- От проекта развития туристско-рекреационной ОЭЗ на острове Русском я ожидала большего, - призналась директор Дальневосточного филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Татьяна ВАРЛАМОВА. - На мой взгляд, не проработаны перспективы развития туризма. Вообще прошли мимо Владивостокской крепости. Зато такие идеи, как то «покататься на коньках по зеркальной глади моря», когда зимой на острове очень ветрено и есть ледяные торосы, или проект гостиницы с форта № 9 нашли свое отражение. Хотя идея приспособить памятник, именно приспособить, создав в его помещениях гостиницу или ресторан, интересна, хотя и сложна с точки зрения получения согласований.

Другие нарекания заключались в непродуманной транспортной схеме и в отсутствии понимания, как привлечь инвесторов и, соответственно, туристов на остров. Как отметил в интервью PrimaMedia член-корреспондент Российской академии наук Валентин АНИКЕЕВ, необходимо строительство нового моста, а также предусмотреть погодоустойчивый вид транспорта.

По итогам деятельности всех групп от создания научно-образовательного центра пришлось отказаться. Русский остров может стать туристско-рекреационной зоной для жителей города с минимальными дополнительными нагрузками. Рассматривать развитие острова в отрыве от развития всей владивостокской агломерации нельзя, так посчитали эксперты. Хотя на данном этапе реализации могут помешать транспортная проблема, а также коррупция и волюнтаристское решение проблем.

В любом случае, говорить о конечном варианте концепции еще рано, сессия лишь наметила направление для дальнейшей работы.

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».