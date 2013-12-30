Во Владивостоке ДВМП поддержит хоккейный клуб "Адмирал" рублем

Совет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, входит в Транспортную группу FESCO) одобрить заключение договора займа с некоммерческим партнерством ХК "Адмирал", а также сделку по безвозмездной передаче денежных средств.

Ожидалось, что бюджет хоккейного клуба "Адмирал" (Владивосток) в первом сезоне команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) составит 800 млн рублей.

В интервью "Ведомостям" заместитель гендиректора ХК "Адмирал", директор по спортивным проектам группы "Сумма" Камил ГАДЖИЕВ сообщил, что итоговая цифра, не исключено, будет скорректирована в сторону увеличения в зависимости от доходной части, отметил он.

Предполагалось, что группа "Сумма" (контролирует FESCO) обеспечит большую часть бюджета. Вклад администрации Приморского края составит 240 млн рублей. (по 120 млн рублей за каждые полгода). Поддержала новый клуб и КХЛ, которая внесла единовременный платеж.

ХК "Адмирал" - некоммерческое партнерство, его члены - администрация Приморья и структуры "Суммы". Прибыль клуба (если он ее заработает) не подлежит распределению, она будет направлена на развитие "Адмирала".

У группы "Сумма" ряд крупных бизнес-проектов в регионе. Кроме ДВМП это ОАО "Владивостокский морской торговый порт" и проект по строительству универсального порта в бухте Троицы.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.





