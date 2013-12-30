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Во Владивостоке ДВМП поддержит хоккейный клуб "Адмирал" рублем

30 Декабря 2013, 15:26 | Владивосток

Совет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, входит в Транспортную группу FESCO) одобрить заключение договора займа с некоммерческим партнерством ХК "Адмирал", а также сделку по безвозмездной передаче денежных средств.

Ожидалось, что бюджет хоккейного клуба "Адмирал" (Владивосток) в первом сезоне команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) составит 800 млн рублей.

В интервью "Ведомостям" заместитель гендиректора ХК "Адмирал", директор по спортивным проектам группы "Сумма" Камил ГАДЖИЕВ сообщил, что итоговая цифра, не исключено, будет скорректирована в сторону увеличения в зависимости от доходной части, отметил он. 

Предполагалось, что группа "Сумма" (контролирует FESCO) обеспечит большую часть бюджета. Вклад администрации Приморского края составит 240 млн рублей. (по 120 млн рублей за каждые полгода). Поддержала новый клуб и КХЛ, которая внесла единовременный платеж.

ХК "Адмирал" - некоммерческое партнерство, его члены - администрация Приморья и структуры "Суммы". Прибыль клуба (если он ее заработает) не подлежит распределению, она будет направлена на развитие "Адмирала".

У группы "Сумма" ряд крупных бизнес-проектов в регионе. Кроме ДВМП это ОАО "Владивостокский морской торговый порт" и проект по строительству универсального порта в бухте Троицы.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.



 

Автор: Олег Клименко
Теги: финансирование  ДВМП  спорт  деньги  адмирал 



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Комментарии

  • Псевдоним11:27, 06.01.2014#

    Поддерживать спорт безвозмездно это хорошо, но не плохо было-бы поддержать и бывший плавсостав ДВМП.

  • Псевдоним12:59, 06.01.2014#

    Вам все равно мало будет всегда

  • Псевдоним11:35, 06.01.2014#

    Лучше бы плавсоставу зарплату повысили.

  • Псевдоним11:38, 06.01.2014#

    Лучше было бы, эти деньги использовать на полезные дела, на благоустройство города, чем на эти пустые забавы, смотреть, как одни наёмники гоняют шайбу с другими наёмниками. Патриотизмом там и не пахнет. Так как не то, что нет местных игроков, так ещё почти все иностранцы. Получается, что деньги платят для того, чтобы одни иностранцы играли с другими иностранцами.

  • Псевдоним09:09, 07.01.2014#

    Лучше бы своих работников поддержали! Люди по полгода без работы и зарплаты.

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