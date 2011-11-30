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Приморское УФАС России предотвратило уничтожение МУПВ «Спецзавод № 1»

30 Ноября 2011, 15:45 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Администрация г. Владивостока обратилась в Пятый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение Арбитражного суда Приморского края, признавшего законным решения Приморского УФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

Приморским УФАС России было рассмотрено дело о нарушении требований антимонопольного законодательства, по результатам которого администрация г. Владивостока, МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (далее – МУПВ «ВПЭС») и МУПВ «Спецзавод № 1» признаны виновными в совершении согласованных действий, направленных на передачу муниципального имущества, находящегося в ведении МУПВ «Спецзавод № 1» и используемого им с целью осуществления деятельности по утилизации твердых бытовых отходов, в хозяйственное ведение МУПВ «ВПЭС», что в результате могло привести к устранению МУПВ «Спецзавод № 1» с рынка утилизации твердых бытовых и производственных отходов на территории г. Владивостока.

16 ноября 2011 года судом вынесено постановление, оставившее без изменений решение суда нижестоящей инстанции.

Начальник отдела контроля органов власти Бессонов С.К.: «Решение антимонопольного органа по данному делу фактически предотвратило уничтожение МУПВ «Спецзавод № 1», как самостоятельного, успешного и прибыльного предприятия Владивостока, и показало администрации, что закон стоит выше необдуманных и неправомерных административных решений, принимаемых в угоду сиюминутных интересов».

Суды первой, а затем и второй инстанций подтвердили правоту Приморского УФАС России и признали доказанным наличие факта нарушения статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», сообщает пресс-служба Приморского УФАС России.

Автор: Пресс-служба Приморского УФАС России
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