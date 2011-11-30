Дальневосточное пароходство до сих пор не получило компенсацию за спасение судов

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания транспортной группы FESCO), спустя без малого год после проведения уникальной для истории ледового флота России операции по спасению четырех судов из ледового плена в Охотском море, до сих пор не получило большую часть из потраченных на операцию 222 млн рублей.

Досье «ЗР»

29 декабря 2010 года в Сахалинском заливе в ледовом плену оказались три судна - плавбаза «Содружество», транспортный рефрижератор «Берег Надежды» и научно- исследовательское судно «Профессор Кизеветтер». Судовладельцы обратились за помощью к ДВМП, но пароходство отказало, так как ледоколы были заняты. 31 декабря ДВМП получило приказ Минтранса РФ отправлять ледоколы на спасение судов, ледоколы покинули места своей работы в Де-Кастри и Магадане и отправились к Сахалинскому заливу. За это время во льдах в том районе застряло еще одно судно - траулер «Мыс Елизаветы», которое вместе с льдами понесло на скалы, его пришлось спасать первым. В спасательной операции были задействованы три ледокола ДВМП - «Адмирал Макаров», «Красин» и «Магадан». Спасательная операция проходила в сложнейших погодных и ледовых условиях, с риском для самих ледоколов, экипажи ледоколов все это время вынуждены были работать практически без отдыха.

Проводка плавбазы «Содружество» была самой протяженной и сложной и составила более 150 миль. Помимо сложных ледовых условий, буксировка плавбазы осложнялась тем, что ее ширина на 2 метра превышает ширину ледокола, который ее буксировал. Второй по протяженности стала проводка транспортного рефрижератора «Берег Надежды» и составила 140,9 миль. Проводка научно-исследовательского судна «Профессор Кизеветтер» составила 62 мили, рыболовного траулера «Мыс Елизаветы» - 23,6 мили. Во время спасательной операции ни одно из судов не получило повреждений, и ни один из судовладельцев не высказал претензий относительно их целостности.

«Операция по спасению судов может быть профинансирована из двух источников - резервного фонда правительства РФ и средств судовладельцев. Операция по спасению людей является бесплатной, это резервный фонд правительства, а спасение судов должно быть осуществлено за счет судовладельцев. К этому вопросу надо подойти аккуратно. Требуется некоторое количество времени для того, чтобы сказать, сколько источников финансирования будет. Но, скорее всего, их будет два - правительство и судовладельцы», - заявил по свежим следам замминистра транспорта РФ Виктор ОЛЕРСКИЙ, руководивший операцией со стороны государства.

«Здесь коллизия законов - закон «О чрезвычайный ситуациях» говорит о том, что все убытки, связанные со спасательной операцией должно выплатить государство. «Кодекс Торгового Мореплавания» говорит о том, что спасение жизней при спасательной операции оплачивает государство, а за спасение имущества - судовладельцы», - отметил президент FESCO Сергей ГЕНЕРАЛОВ.

По словам Владимира Корчанова, основные затраты пароходства пришлись на топливо и вертолетную разведку. «Во время спасательной операции, которая длилась целый месяц, ледоколы использовали 6,5 тыс. тонн специального топлива, стоимость которого приравнивается к дизельному, 100 тонн масла, были порваны 15 буксировочных тросов. Совершено более 10 часов вертолетной разведки (вертолеты нанимались за счет средств ДВМП). Кстати, для нас была странной ситуация, что при реализации проектов на Сахалинском шельфе у регионального МЧС нет авиации. Самый ближний вертолет МЧС, который мы смогли нанять в ходе спасательной операции в январе 2011 года, нашли в Хабаровске. Нашим ледоколам 35 лет, они в хорошем техническом состоянии. Но на полную мощность, с которой им пришлось работать в этой спасательной операции (были задействованы все 9 двигателей), они давно уже не работали», - рассказывает руководитель ДВМП.

Президент корпорации РИМСКО Фазил АЛИЕВ заявил, что в связи с арестом «Берега Надежды» (построено в 1982 году) корпорация терпела серьезные убытки. По его словам, судно, имеющее плановые задания на несколько лет вперед, стояло, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, часть которых могла бы пойти на возмещение затрат, понесенных в ходе спасательной операции.

По словам Владимира Корчанова, на сегодняшний день около чуть более 6 млн рублей заплатила лишь рыболовная компания из Хабаровского края за траулер «Мыс Елизаветы».

«По-честному люди поступили. С ТИНРО (судно «Профессор Кизеветтер»), скорее всего, будет заключено мировое соглашение, мы иск из суда отзовем, и они расплатятся. Там речь идет о 13,4 млн рублей. Правда, процесс будет долгим, так как ТИНРО это государственное учреждение и им все приходится согласовывать с Москвой. Но и в этом случае люди идут по нормальному пути. Остаются два неплательщика - РИМСКО (рефрижератор «Берег Надежды») и ООО «Морской судтехгарант» (плавбаза «Содружество»). В их случаях суммы куда большие и дележ на каждого, условно говоря, пропорционален стоимости этих судов», - рассказывает руководитель ДВМП.

Бюджетный кодекс не предусматривает расходы федерального бюджета на такие спасательные операции. Поданы судебные иски в отношении судовладельцев спасенных судов, но разбирательство займет длительное время, и не факт, что судовладельцы смогут оплатить такие крупные расходы.

«Правительство, как мы и предполагали,

отказалось компенсировать понесенные

ДВМП убытки.



Правительство, по закону, не может тратить бюджетные средства на спасение имущества частной компании. Для этого должен быть объявлен режим ЧС. В нашем случае такого не произошло. Правда, письменно мы до сих пор не получили ни одного ответа, все в устной форме. Платить, по версии государства, должны рыбаки. Тех тоже можно понять - платежи для них очень большие. Они отчаянно защищаются в судах, пытаясь доказать, что это были ненужные расходы и они не просили на них идти. Арбитражным судом Приморского края дано предписание наложить арест на плавбазу «Содружество», однако плавбаза с прошлого года не заходила ни в один российский порт, чтобы мы могли реализовать данное предписание. На рефрижератор «Берег Надежды» в качестве обеспечительной меры был наложен арест, однако в ходе судебных разбирательств обеспечение было заменено на недвижимое имущество ЗАО «Римско», на что мы безоговорочно согласились, понимая, что судно должно работать. Но в вопросе возмещения понесенных расходов мы будем идти до конца», - уверяет Владимир Корчанов.

Стоит отметить, что 15 ноября рефрижератор «Берег Надежды» был выброшен на берег в районе восточного побережья острова Кильдин во время шторма, который прошел по Баренцевому и Белому морям. Шторм застал «Берег Надежды» на внешнем рейде порта Мурманск, куда судно зашло для ремонта кормовой турбины. Так как одна турбина была в нерабочем состоянии, мощности главного двигателя было недостаточно, чтобы противостоять шторму.