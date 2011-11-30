МТС потратит на подготовку сети связи к саммиту АТЭС более 2 млрд рублей

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) отчиталось о завершении основного этапа масштабной модернизации сети сотовой связи во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС. По словам директора МТС на Дальнем Востоке Игоря ЕГОРОВА, сумма инвестиций в модернизацию сетей сотовой связи МТС в Приморском крае в 2011 году составила порядка 1,5 млрд рублей, общие же вложения в подготовку сети связи региона к саммиту АТЭС превысят 2 млрд рублей.

По словам технического директора дальневосточного филиала МТС Евгения НОВОСЕЛОВА, с февраля по сентябрь 2011 года компания поменяла более 1 тыс. базовых станций на новые (2/3 от общего количества станций). Поставщиком оборудования выступает китайская Huawei Technologies (в свое время при закупках оборудования для новых сетей МТС отдавала предпочтение продукции Siemens, Ericsson, Motorola, а также Lucent Technologies и Alcatel).

«В 2010 году нами было принято решение о полном переходе на оборудование другого поставщика. Решение принималось исходя из возможности Huawei обеспечивать самый лучший сервис по всем направлениям в настоящее время и возможностей поддержки самых передовых технологий в отрасли связи в будущем. Вместе с новыми объектами - гринфилдами - в Приморье появилось свыше 1 тыс. новейших базовых станций. Это оборудование мирового уровня, аналогичные базовые станции сейчас активно устанавливают в Европе, США, Китае. В итоге за этот год покрытие сети МТС в 2G было увеличено на 10%, покрытие сети 3G - на 30%», - говорит Евгений Новоселов.

В рамках подготовки инфраструктуры к проведению саммита МТС уже установила 6 новых базовых станций - в бухте Аякс для обеспечения связью стройки ДВФУ, на полуострове Житкова для обеспечения связью стройки океанариума, на горе Главная для обеспечения зонтичного покрытия острова Русский и в бухте Минка для покрытия паромной переправы.

«Дополнительно планируем до конца первого полугодия 2012 года построить еще порядка 25 базовых станций для качественного и полного покрытия острова Русский, трасс от нового международного аэропорта «Кневичи» через Де-Фриз до острова Русский и от Седанки до бухты Тихая. Ну и, естественно, будет качественная сеть в международном терминале аэропорта», - отметил технический директор.

По словам Игоря Егорова, МТС сочла важным модернизировать сеть именно сейчас, чтобы еще до начала саммита сеть МТС во Владивостоке была примером мирового стандарта качества.

«Не скроем, процесс модернизации является довольно болезненным для клиентов, поэтому основные работы компания специально запланировала на весенне-летний период, когда нагрузка на сеть традиционно снижается. Хотя работы по настройке сети еще продолжаются, результаты очевидны уже сейчас: все показатели качества связи в Приморском крае уверенно растут с начала сентября», - отметил директор МТС на Дальнем Востоке.

По данным МТС, потребление интернет-трафика в регионах Востока России за 2011 год выросло больше, чем в два раза, при этом количество пользователей 3G-интернета от МТС увеличилось в 1,5 раза. Лидерами по росту потребления трафика стали Чукотский автономный округ, Амурская, Иркутская, Магаданская области, Камчатский край и Республика Бурятия. Во Владивостоке, по данным на конец ноября, абоненты стали потреблять в три раза больше трафика, по сравнению с минувшей весной, когда началась модернизация сети.

Интервью с директором МТС на Дальнем Востоке Игорем Егоровым читайте в ближайших номерах «ЗР».