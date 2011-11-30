Приморская Бизнес-Палата проводит для предпринимателей Владивостока цикл бесплатных семинаров

С чего начать свой бизнес? Как обеспечить успех на выставке? С чего начинаются эффективные продажи? Как соблюсти правила пожарной безопасности на предприятиях малого и среднего бизнеса?

На эти и множество других практических вопросов отвечает цикл семинаров и тренингов, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, которые проводит Приморская Бизнес-Палата в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2009-2012 годы».

- Информационная поддержка предпринимателей, которая осуществляется в рамках реализации программы, крайне важна, - говорит директор Приморской Бизнес-Палаты Марина ШЕМИЛИНА. – Это не только повышение правовой и профессиональной грамотности руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, это, в конечном счете, повышение конкурентоспособности и эффективности субъектов малого и среднего бизнеса. Мы уже провели 4 семинара, и уже можно говорить о том, что они приносят реальную пользу.

По словам Марины Шемилиной, на первый семинар «Открыть свой бизнес. С чего начать?» собралось более 40 начинающих предпринимателей. Особенно порадовал организаторов тот факт, что в подавляющем большинстве это были молодые люди – студенты старших курсов и выпускники вузов, желающие открыть свое дело. Причем на семинаре они задавали конкретные вопросы, которые говорили о том, что они намерены заниматься развитием собственного бизнеса всерьез.

Довольно востребованным оказался и семинар по энергосберегающим технологиям. Правда, к сожалению организаторов, работа с управляющими компаниями, которые должны быть заинтересованы в применении новых технологий, не принесла ожидаемого эффекта – представители УК по непонятным причинам семинар проигнорировали. Зато на него собрались предприниматели из других сфер деятельности, которые сегодня заинтересованы в том, чтобы снизить предпринимательские издержки и сделать бизнес более прибыльным.

- Предприниматели собрались на семинар, несмотря на непогоду, и были очень активны, задавали конкретные вопросы, оставались для индивидуальных консультаций, - рассказывает ведущая семинара, президент объединения строителей «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО. – Но особенно нас радует то, что они не просто пришли на семинар, сегодня они реально внедряют новые технологии на своих предприятиях – об этом мы можем судить по звонкам, которые поступают после семинара. Так что эффект от мероприятия налицо.

25 ноября в конференц-зале администрации Владивостока прошел очередной семинар, который был посвящен соблюдению правил пожарной безопасности на предприятиях малого и среднего бизнеса. И разговор в формате диалога получился очень содержательным.

- Когда Приморская Бизнес Палата пригласила нас провести семинар, мы даже не сомневались в том, что это надо сделать, - говорит ведущая семинара Ольга ИВАНОВА, исполнительный директор ООО «АудЭкс Групп», главный редактор журнала «Система пожарной безопасности». – Дело в том, что в этом году произошло очень много различных изменений, внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях в сфере пожарной безопасности. Но на практике мы сталкиваемся с тем, что поправки действуют уже полгода, а предприниматели не знают о них и тех последствиях, которые эти нарушения влекут. Между тем штрафные санкции за нарушения предусмотрены весьма солидные – 200-400 тыс. рублей. Для малого и среднего бизнеса – это довольно большие деньги.

Семинары, практикумы и тренинги для предпринимателей будут проходить во Владивостоке до середины декабря. В плане ООО «Приморская Бизнес-Палата» семинар-практикум «Применение ИП упрощенной схемы налогообложения на основе патента», тренинг «Эффективное формирование бизнес-команды», семинары по порядку приема и увольнения работника и развитию предпринимательства в области дошкольного образования, тренинги по эффективным продажам и возможностям PR-продвижения товаров и услуг малого бизнеса. В качестве лекторов организаторы приглашают практиков, участие в семинарах и тренингах – бесплатное.

- Конечно, активных предпринимателей с каждым годом становится все больше, но все-таки наша бизнес-среда по-прежнему достаточно пассивна, - говорит Марина Шемилина. – Несмотря на то что семинары, позволяющие получить значительное конкурентное преимущество, совершенно бесплатны, собрать аудиторию порой бывает весьма сложно. На рынке образовательные услуги довольно дорогие, поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы сделать информационные услуги доступными малому бизнесу. Все лекторы, которых мы приглашаем, – практики из реального бизнеса с большим опытом работы, поэтому у них есть чему научиться. Помещения для проведения семинаров нам предоставляет администрация Владивостока, Центр развития бизнеса ОАО «Сбербанк», которые тоже заинтересованы в развитии предпринимательства.

Кроме этого, Марина Шемилина напомнила, что в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» проводятся не только информационные семинары. Представители малого и среднего бизнеса Владивостока могут получить весомые субсидии для развития своего дела. В программе предусмотрены различные виды финансовой поддержки, причем с 1 сентября 2011 года появились дополнительные виды субсидий.

- Согласно программе, представители малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на такие виды финансовой поддержки, как возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам; подключением к коммунальной инфраструктуре; проведением работ в области энергосбережения; уплатой за аренду недвижимости; производством инновационных товаров и услуг или внедрением технологических инноваций; сертификацией продукции; регистрацией юридического лица и другие, - говорит она. - На текущий год на реализацию программы в бюджете города предусмотрено 12 млн 682 тыс. руб. То есть та поддержка, о которой мы так долго говорили, сегодня реально существует. Поэтому я призываю предпринимателей воспользоваться этим и сделать свой бизнес более конкурентоспособным и эффективным.