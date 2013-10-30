Во Владивостоке "Дальзавод" вновь встает на военные рельсы. Вернее, слипы

Одно из старейших предприятий Владивостока сегодня снова занимается судоремонтом и строит планы по модернизации производства

Уже в ближайшие годы на территории «Дальзавода» появятся эллинг по ремонту дизельных подводных лодок и набережная для обслуживания вертолетоносцев типа «Мистраль».

На прошлой неделе на «Дальзаводе» прошло выездное заседание комитета краевого Заксобрания по экономической политике и собственности. «Мы твердо стоим на ногах и загружены работой на три года вперед», - сообщил исполнительный директор предприятия Игорь ЕВДОКИМОВ.

Досье "ЗР"

Первые судоремонтные мастерские на берегу бухты Золотой Рог появились 126 лет назад, постепенно они разрастались в сторону нынешней площади Луговой и Морского вокзала и после Октябрьской революции получили название «Дальзавод». В 1932 г. обширная территория «Дальзавода» была разделена на две части (граница проходила в районе дока Цесаревича Николая). Первая из них сохранила название «Дальзавод», вторая стала именоваться «178-й судоремонтный завод» и перешла в ведение Минобороны. В начале 90-х гг. «Дальзавод» был приватизирован, а «178 СРЗ» остался под крылом государства и впоследствии вошел в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК). В конце 2011 г. «178 СРЗ» приобрел основные средства «Дальзавода», который к этому времени сменил уже несколько хозяев и значительно уменьшился в объемах. По настоянию трудового коллектива объединенное предприятие было переименовано в Центр судоремонта «Дальзавод», дабы сохранить историческое название.

Сейчас завод входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, являясь главной ремонтной базой надводного и дизель-электрического подводного флота России на Тихом океане. Здесь выполняется весь спектр ремонтных работ, в прошлом году на «Дальзаводе» сервисное обслуживание и доковый ремонт прошли порядка 150 кораблей и судов ТОФ. В частности, на «Дальзаводе» были отремонтированы ракетный крейсер «Варяг», БПК «Маршал Шапошников», «Адмирал Виноградов», судно измерительного комплекса «Маршал Крылов»... Вскоре начнется ремонт БПК «Адмирал Трибуц».

«В этом году у нас заканчивается контракт по обслуживанию кораблей и судов Тихоокеанского флота, а с 2014 года начинается новый трехгодичный контракт, и если раньше в зимний период наши мощности простаивали, то теперь эта проблема решена, - говорит Игорь Евдокимов. – Около 14% от общего объема работ на «Дальзаводе» дает ремонт гражданских судов. Мы работаем и с частными судовладельцами».

Если в 2011 г. объем производства составил 1,8 млрд руб., в 2012 г. – 2,6 млрд то по итогам текущего года этот показатель достигнет 5,5 млрд руб., а в 2014 г. ожидается рост до 12 млрд руб.

«Радует то, что основной костяк завода сохранен, что предприятие продолжает выполнять свою историческую функцию и руководство смотрит в будущее с оптимизмом, - отметил председатель краевого парламента Виктор ГОРЧАКОВ. – Конечно, цеха предприятия сегодня не производят такого радужного впечатления, как, например, производственные площади завода «Соллерс - Дальний Восток», созданного на исторической территории Дальзавода. Но хочется надеяться, что «Дальзавод» будет набирать производственный потенциал и сможет выйти на новый виток развития».

В самом деле, функционирующие сегодня цеха «Дальзавода» нельзя назвать современными и благоустроенными, но стоит учесть, что с начала 90-х и вплоть до 2011 года здесь ничего не ремонтировалось. С прошлого года на заводе начались ремонтные работы, цеха постепенно приводятся в порядок, модернизируется производство.

Проект охватывает 2016-19 гг., и, если удастся включиться в федеральную целевую программу, предприятие может рассчитывать на серьезную бюджетную поддержку (от 8 млрд руб. по самым скромным подсчетам до 15 млрд руб. при благоприятном развитии ситуации). В частности, док Цесаревича будет модернизирован, планируется также построить эллинг по ремонту дизельных подводных лодок и набережную для обслуживания вертолетоносцев типа «Мистраль», которая должна появиться уже в 2016 г.

Вопросам качества, по словам Евдокимова, уделяется сегодня повышенное внимание. На предприятии работает военная приемка (26 человек), и если раньше она занималась ценообразованием и другими вопросами, то теперь сосредоточилась на одной-единственной функции – контроль качества. Практически во всех цехах на глаза попадаются плакаты-напоминания вроде «Нет качества – нет заказчиков – нет зарплаты!».

«Но качество ремонта во многом зависит от качества поставляемых материалов, - добавляет директор, - а здесь есть проблемы. Поскольку завод делает закупки, руководствуясь федеральным законом № 223, с использованием конкурсных процедур, бывают случаи, когда мы получаем продукцию, не соответствующую нашим требованиям».

Что касается взаимодействия с Министерством обороны, то, по словам Евдокимова, с приходом нового главы ведомства ситуация изменилась к лучшему. Сейчас «Дальзавод» работает в рамках гособоронзаказа через завод «Звезда», что не очень удобно. Возможно, что уже в следующем году ситуация изменится и «Дальзавод» будет взаимодействовать с Минобороны напрямую.

Во времена расцвета «Дальзавод» насчитывал 12 тыс. сотрудников, «178 СРЗ» – около 7 тыс. Сейчас на объединенном предприятии трудятся порядка 2,3 тыс. человек, в ближайшее время планируется набрать еще 250 рабочих. Средняя заработная плата на «Дальзаводе» в 2012 г. составила 28 тыс. руб., по итогам 2013 г. ожидается 38 тыс. руб., в следующем году запланирован рост до 47 тыс. руб.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.