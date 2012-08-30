Авиакомпания «Владивосток Авиа» может быть обанкрочена

«Аэрофлот» рассматривает два варианта создания дальневосточной «дочки» - на базе «Владивосток Авиа» и на базе «Сахалинских авиатрасс» (САТ). Во втором случае судьба приморского авиаперевозчика будет грустной - компания будет обанкрочена, а миноритарные акционеры, владеющие 47,8% акций, останутся ни с чем.

По итогам 2011 года приморская авиакомпания замыкала пятерку лидеров по пассажирообороту на внутренних воздушных линиях (впереди - «Аэрофлот», «Трансаэро», «Ютэйр» и «Сибирь»). При этом перевозки сократились по сравнению с 2010 годом почти на 7%, до 881,482 тыс. пассажиров. В рейтинге российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок на международных линиях за 2011 год «Владивосток Авиа» расположилась на 17-й позиции, а по количеству перевезенных пассажиров - на 12-й (332,451 тыс.). Доходы от авиаперевозок по-прежнему являются основными для общества (96,2%) и составили в 2011 году чуть более 11 млрд рублей, что выше уровня 2010 года на 1,4%.

«Аэрофлот» ждет предложений регионов

По плану «Аэрофлота» основные направления дальнейшего развития ОАО «Владивосток Авиа» связаны со специализацией и концентрацией перевозчика на региональных и межрегиональных перевозках.

«Мы рассматриваем возможность создания дальневосточной региональной авиакомпании на базе двух компаний - «Сахалинских авиатрасс» и «Владавиа». Мы исследуем эту тему, смотрим, где и как лучше развивать авиакомпанию. Я думаю, с участием субъектов РФ - без них сложно», - заявил он, добавив, что без дотации регионов развивать региональную авиацию практически невозможно.

«Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа» были переданы «Аэрофлоту» «Ростехнологиями» в конце 2011 года. Кроме этих компаний, «Аэрофлот» также получил авиакомпании «Россия», «Оренбургские авиалинии». В свою очередь «Ростехнологиям» за эти компании было передано 3,55% акций «Аэрофлота».

Вопрос по созданию дальневосточной региональной авиакомпании уже вынесен на совет директоров «Аэрофлота». Само создание компании может занять от одного года до 1,5 лет, при этом у нее должен быть полностью обновлен парк воздушных судов. «В ближайшем обозримом будущем - 10-15 новых машин», - пояснил гендиректор «Аэрофлота». Скорее всего, речь идет о среднемагистральном самолете Q400 NextGen канадского концерна Bombardier стоимостью около $30 млн. Это подходящая модель для Дальнего Востока. Самолет может приземляться на взлетно-посадочную полосу с грунтовым покрытием, прекрасно работает в экстремальных погодных условиях. Он был создан для условий Канады - канадской зимы, которая похожа на зиму на российском Дальнем Востоке. Возможная дальность полетов на этом судне - 2 тыс. 150 км. То есть, из Южно-Сахалинска можно спокойно долететь до Токио, Камчатки, Магадана, даже до Читы. А через маленькие аэродромы можно летать практически по всему Дальнему Востоку. Отметим, что САТ одной из первых в России стала эксплуатировать самолеты производства Bombardier.

Предполагается, что контрольный пакет акций нового перевозчика будет у «Аэрофлота», остальные акции - у дальневосточных субъектов Федерации.

Отметим, что при присоединении к «Сахалинским авиатрассам» миноритарии «Владивосток Авиа» не получат почти ничего. Напомним, что «Аэрофлот-финанс» («дочка» «Аэрофлота») уже направила акционерам «Владивосток Авиа» оферту на выкуп 47,8% акций, оценив компанию... в 1 рубль.

Уставный капитал ОАО «Владивосток Авиа» составляет 525 млн 580 тыс. 884 рубля, он разделен на 525 млн 580 тыс. 884 обыкновенные акции номиналом 1 рубль. В настоящее время основным владельцами «Владивосток Авиа» являются «Аэрофлот» (52,156% акций) и ООО «Аэро-Груз» (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке. Основу летного парка авиакомпании составляют шесть самолетов Ту-204-300, семь A-320-212, три A-330-301, два Як-40 (вывод из эксплуатации планируется в 2012 году) и три вертолета Ми-8Т. ОАО «Сахалинские авиатрассы» создано в 1992 году. В настоящее время авиапарк компании включает три Boeing-737, пять DHC-8, пять Ан-24, два грузовых Ан-12. Авиакомпания осуществляет регулярные перевозки по 14 направлениям, в том числе во Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, а также международные рейсы - в Японию, Южную Корею и Китай. 100% акций компании принадлежат «Аэрофлоту».

И целого Сахалина мало

САТ уже почти 10 лет обсуждают идею создания единой дальневосточной авиакомпании, готова программа, в которой описаны детали реализации этого проекта. Программа предусматривает приобретение 22 самолетов DHC-8 и семи Boeing-737. По расчетам компании, этого будет достаточно, чтобы связать авиаперевозками все узловые города в ДФО, а также населенные пункты внутри регионов.

В мае губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН сообщил, что Сахалинская область рассчитывает получить от «Аэрофлота» 49% акций ОАО «Сахалинские авиатрассы» и планирует привлечь в число акционеров авиакомпании другие субъекты ДФО с целью создания на базе САТ регионального авиаперевозчика.

При этом пока не ясна позиция губернаторов субъектов ДФО по этому проекту. «Нам нужна внятная позиция губернаторов. Соберем их на площадке полпредства ДФО, чтобы обсудить этот вопрос и понять, куда двигаться дальше», - сказал А.Хорошавин.

«Мы договорились так. «Аэрофлот» отдает нам 49% акций САТ. Мы едем, например, на Чукотку. Если губернатор Чукотки говорит, что его регион участвует в этом проекте и хочет приобрести из нашей доли акций, допустим, 10%, мы выдаем из своего пакета эту долю, а они компенсируют тогда затраты на перевозки в своем регионе», - пояснил губернатор схему возможного распределения акций САТ.

Он добавил, что правительство Сахалинской области ежегодно выделяет авиакомпании из облбюджета порядка 500 млн рублей дотаций на авиаперевозки внутри региона. Так, например, если авиабилет из Охи (север Сахалина) в Хабаровск стоит 15 тыс. рублей, то из Охи в Южно-Сахалинск - 4,5 тыс. рублей, благодаря дотации из облбюджета. Хотя расстояние обоих маршрутов одинаковое, самолеты, которые летают на них, - тоже.

«Если губернаторы каких-то регионов заявляют, что они не будут участвовать в этом проекте, то тогда мы понимаем, что туда либо не идем, либо устанавливаем коммерческую цену на авиаперевозки внутри этих регионов», - сказал он.

Где прибыль, Влад?

«Аэрофлот», похоже, склоняется к варианту с банкротством «Владивосток Авиа» (кредиторская задолженность с начала года выросла на 45%% и на 30 июня 2012 года составила 6,646 млрд рублей - Прим. авт.), так как, несмотря на помощь «Аэрофлота», приморский перевозчик только увеличивает убытки. По сведениям «ЗР», по итогам первого полугодия 2012 года чистый убыток «Владивосток Авиа» составил 785,308 млн рублей, что на 5% больше, чем за первое полугодие 2011 года. В то же время выручка выросла на 13%. Значит, дело не только в доходах?

«Владивосток Авиа» в последние годы серьезно зависит от валютных доходов, частично перекрывая потери на внутрироссийских маршрутах за счет полетов за границу. А значит, при укреплении рубля ситуация резко ухудшается. «Средства от продажи авиабилетов на международных маршрутах поступают ежемесячно, что в связи с постоянно повышающимся курсом евро и доллара частично компенсирует увеличивающиеся затраты на обслуживание рейсов за границей. Вместе с тем, все контракты на поставку воздушных судов привязаны к курсу доллара, что в результате изменения валютного курса негативно сказывается на экономике предприятия», - говорится в материалах авиакомпании.

В то же время против варианта с банкротством «Владивосток Авиа» выступают лизинговые компании ILFC и «Ильюшин финанс Ко» (ИФК). Еще в конце прошлого года ILFС грозила «Владивосток Авиа» прекращением эксплуатации трех самолетов Airbus-320 и двух Airbus-330 из-за долга в $5 млн, но в итоге не сделала этого. ИФК заявляла о долге примерно в $11,5 млн за шесть Ту-204. После того, как к спасению «Владивосток Авиа» подключился «Аэрофлот», напряженность несколько спала.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».