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Сразиться в Mortal Kombat и FIFA за призы можно будет на Дальинфокоме во Владивостоке
В течение двух дней форума в ДВФУ будет работать зона киберспорта для всех любителей компьютерных игр.
Поучаствовать в компьютерных соревнованиях и выиграть призы можно будет на Дальневосточном форуме информационных технологий Дальинфоком-2014 во Владивостоке. В течение двух дней на площадке мероприятия – ДВФУ будет организована зона киберспорта (игровых соревнований с использованием компьютерных технологий) от проекта CyberProGaming, где все желающие смогут бесплатно сыграть в легендарные игры - Mortal Kombat и FIFA, сообщили в оргкомитете форума #Дальинфоком.
Организатор киберзоны - сообщество CyberProGaming, популяризирующее компьютерные соревнования среди жителей Приморского края. Авторы проекта проводят крупные мероприятия, турниры по разным компьютерным играм и уделяют особое внимание их спортивной составляющей. По оценке организатора проекта Алексея Егорова, сразиться в знаменитые Mortal Kombat и FIFA на Дальинфокоме придут больше 100 человек.
- Количество игроков не ограничено, поэтому мы планируем принимать заявки заранее, чтобы примерно оценить масштаб мероприятия. Участники будут играть «по сетке» по очереди в течение всего дня, а в конце турнира определится победитель, который получит приз, - рассказал Алексей Егоров.
Организатор проекта также отметил, что помимо участия в форуме и размещения киберзоны на Дальинфокоме также будет организована выставка CyberProGaming.
- Участие в форуме такого масштаба для нас – гигантский опыт. Нас заинтересовали формат мероприятия и его площадка, - добавил Алексей Егоров.
Следить за новостями проекта CyberProGaming можно в социальных сетях и на сайте www.cyberprogaming.ru.
Напомним, что заявки на участие в Дальинфокоме уже принимаются на официальном сайте форума www.dalinfocom.primorsky.ru.
В этом году мероприятие поменяет формат работы. Планируется расширить число секций, а выставку сделать более интерактивной, чтобы она была интересна как IT-сообществу, так и людям, владеющим информационными технологиями на уровне пользователя.
Организатором мероприятия выступает Департамент информатизации и телекоммуникаций а Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком" - компания вместе с партнерами представит на форуме проекты и перспективы развития решений в области "Электронного правительства" и отраслевой информатизации. Оператор VII Дальневосточного форума - информационное агентство PrimaMedia.
Официальный хэштег форума #Дальинфоком.
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