Во Владивостоке "Трансаэро" перелетела дорогу "Аэрофлоту"

С открытием второго рейса "Трансаэро" оттянет часть пассажиропотока "Аэрофлота" в Приморье.

«Трансаэро», вторая по величине авиакомпания страны, хочет серьезно подвинуть «Аэрофлот» на одном из самых прибыльных авиамаршрутов России «Москва - Владивосток», доля которого в общем пассажиропотоке аэропорта Владивосток составляет порядка 40%. После ухода с рынка дальнемагистральных перевозок авиакомпании «Владивосток Авиа» (с 2011 года входит в группу компаний «Аэрофлот») о конкуренции на этом направлении можно было забыть. При этом «сливки» до последнего времени снимал «Аэрофлот», выполняющий три прямых рейса во Владивосток из аэропорта Шереметьево. «Трансаэро» довольствовалось одним рейсом из Домодедово. С открытием второго рейса авиакомпания оттянет часть пассажиропотока «Аэрофлота».

27 июля «Трансаэро» выполнила первый рейс «Москва - Владивосток» из аэропорта Внуково. Рейсы выполняются на широкофюзеляжном самолете Boeing-767 в компоновке: 26 кресел в бизнес-классе и 190 - в экономическом и туристическом классах.

«Рейсы вводятся с частотой пять раз в неделю. С наступлением низкого сезона частота может снизиться. Рейсы на Владивосток традиционно пользуются высоким спросом у пассажиров «Трансаэро». В преддверии начала полетов из Внуково пассажирам предлагался специальный тариф на рейсы «Москва - Владивосток» из этого аэропорта для путешествий в туристическом и экономическом классах. Была проведена рекламная кампания. Билеты по этому тарифу можно приобрести до 30 июля, однако их число на каждом рейсе ограничено», - сообщил «ЗР» руководитель пресс-службы «Трансаэро» Сергей БЫХАЛ.

Рейс из Домодедово «Трансаэро» в настоящее время закрывает Boeing-777, однако в начале августа планирует поставить на это направление более вместительный Boeing-747 (такой же выполняет рейсы «Москва - Хабаровск» - Прим. авт.). «Трансаэро» эксплуатирует 4 самолета класса Boeing 777-300 и 9 Boeing 777-200. Все они выдержаны в одной 4-классовой конфигурации: империал-класс, бизнес- класс, экономкласс и туристический класс. Общее количество посадочных мест на борту Boeing 777-300 - 373, Boeing 777-200 способен вместить от 306 до 550 пассажиров. Что касается Boeing 747-400, то у «Трансаэро» их насчитывается около 20-ти. Среди этого типа самолетов выделяется две конфигурации, на 375 и 522 пассажирских места.

«Аэрофлот» все три рейса во Владивосток в настоящее время выполняет на Airbus A-330. Но обещает поставить на это направление более вместительный лайнер. В этом году «Аэрофлот» получил два Boeing 777-300ER; всего авиаперевозчик заказал 16 таких машин. На этом типе воздушных судов авиакомпания впервые ввела дополнительный класс обслуживания - премиальный экономический, который в мировой классификации занимает строчку между бизнес- и экономическим классами. Oднако в экономическом классе пассажирам придется уплотниться - авиакомпания сделала выбор в пользу компоновки десяти кресел в ряд (3-4-3), в результате новые самолеты вмещают 402 пассажира.

«Трансаэро» выбрало верное направление. Вместительные «боинги» станут хорошей альтернативой аэрофлотовским «эйрбасам». Другое дело, что у «Трансаэро» в отличие от «Аэрофлота» не очень удобные слоты в аэропорту Владивосток. Более позднее время вылета из Владивостока и, соответственно, поздний прилет в Москву - пусть и небольшой, но минус», - говорит один из участников рынка.

Досье: Слот - (slot time). Каждому воздушному судну, будь то регулярный рейс или vip-чартер, аэропорт выделяет время, в течение которого оно должно совершить взлет или посадку. Слот выдается диспетчерской службой аэропорта или государственным органом, время вылета указывается либо фиксированно, либо в определенном интервале. Слоты распределяются в соответствии с правилами, установленными службой планирования полетов Международной ассоциации воздушного транспорта, ИАТА (International Air Transport Association).

Тем временем «Трансаэро» готовит очередной удар по позициям «Аэрофлота». Не так давно ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) и «Трансаэро» подписали соглашение о совместных мероприятиях по подготовке к приему и обслуживанию в аэропорту Владивостока двухпалубного самолета сверхбольшой вместимости Airbus А-380. Программа рассчитана на 2013-2015 годы. Получение допуска на прием и обслуживание А-380 требует значительной подготовки со стороны аэропорта.

Airbus А-380 способен перевозить от 525 до 853 пассажиров на расстояние до 15700 км. Сейчас в России для приема А-380 сертифицированы московские аэропорты Домодедово и Шереметьево, а также новосибирский Толмачево.

«Проверка готовности аэропорта к приему воздушных судов типа A-380 ведется по целому ряду направлений, таких как аэронавигационное, метеорологическое и радиотехническое обеспечение полетов, перевозка и обслуживание пассажиров, а также проверяется готовность наземных сооружений, спецтранспорта, технического снабжения аэропорта и, конечно, персонала. Все эти мероприятия мы готовы выполнить, чтобы обеспечить возможность пассажирам совершать полеты из Владивостока на самом большом в мире авиалайнере. По нашим предварительным подсчетам объем инвестиций в реализацию этого проекта составит 200 млн рублей», - отметил генеральный директор ОАО «МАВ» Максим ЧЕТВЕРИКОВ.

В целом же получение допуска на прием воздушных судов типа A-380 ОАО «МАВ» связывает с перспективой развития маршрутной сети аэропорта и повышением уровня обслуживания авиакомпаний и пассажиров.

«Начало полетов А-380 - значительный шаг в развитии аэропорта. Для ОАО «МАВ» очень значимо то, что этот проект реализуется совместно с давним партнером - авиакомпанией «Трансаэро». Хочу заметить, что программа по подготовке к приему и обслуживанию авиалайнера - не единственный вариант перспективного сотрудничества. В настоящее время перевозчик рассматривает наше предложение по базированию с 2014-2015 годов в аэропорту Владивостока воздушных судов типа Boeing-737 и их использование на новых маршрутах», - сказал Максим Четвериков.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.