«Ростелеком» поздравил БПК «Маршал Шапошников» с Днем ВМФ

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля, ZRPRESS. В День военно-морского флота экипаж БПК «Маршал Шапошников» получил памятные подарки от компании «Ростелеком».

Чтобы вручить их, делегация РТК побывала с дружественным визитом на подшефном корабле. Эта встреча – продолжение доброй традиции дружбы и сотрудничества моряков БПК и связистов «Ростелекома».

По словам директора Приморского филиала Игоря Шабанова, компания дорожит дружбой с легендарным кораблем Тихоокеанского флота и гордится в его лице славой и доблестью российского военно-морского флота.

«Золотой Рог».