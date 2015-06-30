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Строители приступили к внутренней отделке эталонных номеров отеля "Хаятт" во Владивостоке

30 Июня 2015, 16:51 | Владивосток

В Приморье продолжается строительство многофункционального гостиничного комплекса делового типа в районе Корабельной Набережной Владивостока – сейчас объявлен конкурс на определение подрядчика на выполнение оставшегося комплекса работ, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента градостроительства, на данном этапе строители приступили к внутренней отделке эталонных номеров.

«Она будут закончена к августу. После приемки работы представителями оператора Хаятт продолжится отделка всех оставшихся номеров гостиницы. Также ведется работа по прокладке внутренних электрических сетей, подготовка к  завершению монтажа систем вентиляции, дымоудаления, систем безопасности», – сообщил директор департамента Евгений Добрынин.

Кроме того, ведется подготовка к отделочным работам в зоне спа, общественных зонах, кухни, баров, ресторанов и технических помещений.

«Сейчас для проведения всего комплекса работ КППК «Приморкрайстрой» объявил конкурсную процедуру на определение подрядчика», – подчеркнул Евгений Добрынин.

По словам вице-губернатора Приморского края Олега Ежова, окончательная цена будет скорректирована после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

«Все конкурсные процедуры проводятся в рамках уже выделенных Администрацией Приморского края объемов средств на достройку гостиницы», – акцентировал Олег Ежов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Хаятт  гостиницы  владивосток  конкурсы  строительство  саммит АТЭС 



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Комментарии

  • Антон13:59, 01.07.2015#

    подумаешь, что отстаем от графика на 3 года.

  • Влад14:52, 01.07.2015#

    и какой раз по счету они уже меняют отделку? может пора прокуратуру подключить? или пока в карман кому-то капает???

  • Антон14:57, 01.07.2015#

    не мешай людям осваивать бюджет. Пока деньги не закончаться, не построят

  • vasya20:33, 01.07.2015#

    Давно пора перепрофилировать это бестолковое здание на приют для бомжей. Как раз и внешний вид строения, и состояние бухты Золотой Рог в этом месте вполне соответствует бомжатнику. Никак эта халупа не тянет по внешнему виду на гостиницу даже в три звезды, про пять вообще молчу.

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