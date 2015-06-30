Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Строители приступили к внутренней отделке эталонных номеров отеля "Хаятт" во Владивостоке
В Приморье продолжается строительство многофункционального гостиничного комплекса делового типа в районе Корабельной Набережной Владивостока – сейчас объявлен конкурс на определение подрядчика на выполнение оставшегося комплекса работ, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
По информации департамента градостроительства, на данном этапе строители приступили к внутренней отделке эталонных номеров.
«Она будут закончена к августу. После приемки работы представителями оператора Хаятт продолжится отделка всех оставшихся номеров гостиницы. Также ведется работа по прокладке внутренних электрических сетей, подготовка к завершению монтажа систем вентиляции, дымоудаления, систем безопасности», – сообщил директор департамента Евгений Добрынин.
Кроме того, ведется подготовка к отделочным работам в зоне спа, общественных зонах, кухни, баров, ресторанов и технических помещений.
«Сейчас для проведения всего комплекса работ КППК «Приморкрайстрой» объявил конкурсную процедуру на определение подрядчика», – подчеркнул Евгений Добрынин.
По словам вице-губернатора Приморского края Олега Ежова, окончательная цена будет скорректирована после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
«Все конкурсные процедуры проводятся в рамках уже выделенных Администрацией Приморского края объемов средств на достройку гостиницы», – акцентировал Олег Ежов.
Новости тематики
- Cтало известно, кто завершит модернизацию тоннеля во Владивостоке
- Еще один жилой комплекс бизнес-класса построят во Владивостоке
- Завод по производству плит для строительной отрасли откроют в Приморье
- Строители Приморья продолжают объединяться в "Альянс"
- Во Владивостоке разразился скандал на миллиард рублей
- Во Владивостоке проходит 23-я Международная строительная выставка "Город" (фоторепортаж)
- Строители приступили к внутренней отделке эталонных номеров отеля "Хаятт" во Владивостоке
- Строительный рынок Приморья, обманутых дольщиков и генплан Владивостока возьмут на контроль
- Арбитражный суд Приморского края поддержал "Чайку"
- Застройщик ДВФУ во Владивостоке потребовал от государства еще 1,1 млрд рублей
Новости раздела
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Комментарии
-
-
-
-
vasya20:33, 01.07.2015#
Давно пора перепрофилировать это бестолковое здание на приют для бомжей. Как раз и внешний вид строения, и состояние бухты Золотой Рог в этом месте вполне соответствует бомжатнику. Никак эта халупа не тянет по внешнему виду на гостиницу даже в три звезды, про пять вообще молчу.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
подумаешь, что отстаем от графика на 3 года.