Строители приступили к внутренней отделке эталонных номеров отеля "Хаятт" во Владивостоке

В Приморье продолжается строительство многофункционального гостиничного комплекса делового типа в районе Корабельной Набережной Владивостока – сейчас объявлен конкурс на определение подрядчика на выполнение оставшегося комплекса работ, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента градостроительства, на данном этапе строители приступили к внутренней отделке эталонных номеров.

«Она будут закончена к августу. После приемки работы представителями оператора Хаятт продолжится отделка всех оставшихся номеров гостиницы. Также ведется работа по прокладке внутренних электрических сетей, подготовка к завершению монтажа систем вентиляции, дымоудаления, систем безопасности», – сообщил директор департамента Евгений Добрынин.

Кроме того, ведется подготовка к отделочным работам в зоне спа, общественных зонах, кухни, баров, ресторанов и технических помещений.

«Сейчас для проведения всего комплекса работ КППК «Приморкрайстрой» объявил конкурсную процедуру на определение подрядчика», – подчеркнул Евгений Добрынин.

По словам вице-губернатора Приморского края Олега Ежова, окончательная цена будет скорректирована после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

«Все конкурсные процедуры проводятся в рамках уже выделенных Администрацией Приморского края объемов средств на достройку гостиницы», – акцентировал Олег Ежов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.