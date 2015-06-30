Дума Владивостока работает над увеличением доходов городской казны

Сразу несколько решений, которые направлены на увеличение доходной части бюджета столицы Приморья, приняли на июньском заседании депутаты Думы Владивостока, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Пополнить городскую казну поможет расширение программы приватизации муниципального имущества, а также введение арендных ставок за пользование плоскостными сооружениями. Как отмечают депутаты, помимо выгоды для бюджета принятые изменения дадут новые возможности предпринимателям, работающим в сфере общественного питания, торговли или бытового обслуживания.

На очередном заседании 25 июня городской думой утверждена новая методика расчета арендной платы за пользование зданиями и сооружениями, которые находятся в муниципальной собственности. Сейчас в реестре муниципального имущества значится 239 объектов недвижимости, представляющих плоскостную строительную систему - это площади, скверы, парки, аллеи, зоны отдыха, спортивные и детские площадки и иные подобные сооружения. По словам первого заместителя главы Владивостока Екатерины ХИМИЧ, с введением методики расчета коэффициента аренды устраняются пробелы в регулировании арендной ставки за пользование парками и скверами, а также другими плоскостными сооружениями.

- До сих пор эти объекты вызывали определенный интерес у предпринимателей, однако никак не использовались и не приносили пользу для бюджета города, потому что по ним не было методики расчета арендной платы, - прокомментировал председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока Дмитрий СУЛЕЕВ. – Сейчас у предпринимателей появляется возможность взять в аренду участок парка, сквера или иного плоскостного сооружения и эффективно его использовать, а для бюджета это возможность получить дополнительные доходы. О капитальном строительстве речи не идет: за тем, как используется арендованный участок, будет следить администрация Владивостока.

Согласной принятому Думой Владивостока решению, по условиям договора аренды плоскостного сооружения арендатор обязан будет обеспечивать за счет собственных средств содержание объекта и беспрепятственный доступ на него людей без взимания платы. В свою очередь, арендатор будет иметь право размещения на арендуемых открытых плоскостных сооружениях нестационарных объектов торговли в строго установленных для этого местах.

Увеличивать доходную часть бюджета столицы Приморья предполагается не только за счет аренды, но и за счет продажи муниципального имущества. Для этого 25 июня депутаты Думы Владивостока утвердили изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2014-2016 годы, дополнив ее 11 объектами. Утверждены условия приватизации: большинство объектов реализуется через свободный аукцион, а не по праву преимущественного выкупа. Наиболее крупный объект, выставляемый на торги, - Фадеевская овощебаза, стартовая цена которой превышает 400 млн руб. Еще одним крупным лотом станут заброшенное здание кинотеатра и земельный участок под ним, расположенные по улице 4-й Восточной в поселке Трудовое.

- Программа приватизации очень важна для предпринимателей, особенно для начинающих. Ведь самая большая проблема для них – недостаток помещений. С другой стороны, у муниципалитета есть много помещений, например цокольные этажи зданий, на содержание которых необходимы средства. Поэтому подобные объекты должны и дальше включаться в программу приватизации, чтобы предприниматели могли их выкупать и организовывать там социально значимые объекты для города. А это не только новые рабочие места, но и рост доходов бюджета, - считает председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ.

Еще один важный вопрос июньского заседания касался Положения о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории Владивостока. Поправки в этот документ, утвержденные депутатами, предполагают, что самовольно нарушившая правила организация должна будет не только снести незаконную постройку, но и привести территорию, где она была установлена, в первоначальный вид – вплоть до восстановления плодородного слоя почвы. Жалобы на нецелевое или недобросовестное использование земли будет рассматривать специально созданная комиссия, а решение о сносе незаконно установленных объектов будет приниматься в течение пяти дней после проверки уполномоченным органом. Соответствующие изменения внесены и в Положение о муниципальном земельном контроле.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.