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Экологических ограничений для проекта "Владивосток-СПГ" не выявлено

30 Июня 2014, 19:01 | Владивосток

Строительство и эксплуатация портовой инфраструктуры для завода «Владивосток–СПГ» окажет ограниченное воздействие на окружающую среду, считают эксперты.

Как следует из материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Завод СПГ в районе г.  Владивосток. Объекты морского портового терминала и сопутствующей инженерной инфраструктуры», нет экологических ограничений, которые могли бы препятствовать реализации намечаемой хозяйственной деятельности при соблюдении требований экологического законодательства и выполнении природоохранных мероприятий. Воздействия признаются локальными, умеренными и в целом допустимыми.

Основными видами воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объектов морского терминала признаны выбросы в атмосферный воздух, шумовое воздействие, загрязнение морской среды, образование отходов производства и потребления, воздействие на геологическую среду и на прибрежную и морскую растительность и животный мир. Но все они могут быть минимизированы за счет использования новых технологий и строгого исполнения природоохранного законодательства.

Источниками негативного воздействия на атмосферный воздух будут двигатели судов портового флота, энергетические установки танкеров СПГ, технологических площадок отгрузки СПГ (сжиженного природного газа) и БГС (бензина газового стабильного). Основное значимое воздействие на морскую среду в период строительства связанно со взмучиванием придонных осадков. Но период их осаждения не превысит нескольких часов после завершения работ. Что касается очистки сточных вод, то в период строительства они будут сдаваться на очистные сооружения действующих портов, а в период эксплуатации - очищаться на проектируемых очистных сооружениях завода СПГ и отводиться в море  по глубоководному водовыпуску. Твердые отходы будут сдаваться в специализированные организации Приморского края, имеющие лицензии: ООО «Базис», ЗАО «Востокбункер», ГК «Гефест», ООО «ЭкоСтар Технолоджи», МУПВ «Спецзавод № 1», ООО «ПримТехнополис».

Возможное воздействие на морских животных будет снижаться за счет выбора кратчайших маршрутов переходов в соответствии с условиями навигации и особенностями участка изысканий - глубины, течения и т.п., использования технически исправного оборудования.

Досье ZRPRESS: Строительство завода СПГ в Хасанском районе Приморского края в районе полуострова Ломоносова предусмотрено «Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года», одобренной законом Приморского края от 20.10.2008 No. 324-КЗ и «Схемой территориального планирования Приморского края», одобренной Постановлением Администрации Приморского края от 30.11.2009 No. 323-па. В состав объектов морского портового терминала и сопутствующей инженерной инфраструктуры войдут: два причала - для СПГ (сжиженного природного газа) и для  БГС (бензина газового стабильного); три причала портофлота, два из которых в период строительства будут использоваться для приема и перевалки строительных грузов, третий вспомогательный – для отстоя судов портофлота и для временного хранения строительных грузов; северный и восточный молы; крытые склады и открытые складские площадки, здания такелажной, ремонтных мастерских, административный и бытовой корпуса; мостовой переход через протоку, соединяющую лагуну «Цапличья» с бухтой «Нарва»; переход газопровода-отвода от магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» через протоку, соединяющую лагуну «Цапличья» с бухтой «Нарва»; коридор коммуникаций через протоку, соединяющую лагуну «Цапличья» с бухтой «Нарва».

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: Владивосток-СПГ  СПГ  газпром  экология 



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