Андрей Крайний попытается сгладить колебания цен на красную рыбу путем интервенции

Росрыболовство планирует начать закупочные интервенции на рыбном рынке, чтобы сгладить колебания цен на красную рыбу. Об этом руководитель федерального агентства Андрей Крайний заявил на Международном рыбном конгрессе во Владивостоке.

По его словам, кредит в 1 млрд рублей выделит Россельхозбанк на щадящих условиях. На первом этапе Нацрыбресурсы и Дальморепродукт закупят 50 тыс. тонн лосося, который будет поставлен в центральные регионы страны.

Таким образом, полагает Росрыболовство, удастся сдержать падение цен на Дальнем Востоке, а также не дать спекулянтам значительно поднять цены в европейской части страны.

А. Крайний заявил, что благодаря рекордным подходам лосося в ходе путины этого года и активной работе рыбаков порты Дальнего Востока оказались забиты рыбой, которая все еще продолжает поступать. Этим хотят воспользоваться продавцы, которые не спешат выкупать и вывозить улов. Они надеются, что в ситуации, когда негде будет хранить рыбу, добытчики начнут отдавать ее за полцены.

Глава агентства также отметил, что в нынешних условиях в торговых точках килограмм лосося должен стоить примерно 60-65 рублей, однако в магазинах, даже во Владивостоке, рыбу продают по 250 рублей за килограмм, пишет FINMARKET.RU со ссылкой на Ifx.ru.