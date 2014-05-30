Московские кондитеры хотят проглотить "Приморский кондитер"

Как стало известно ZRPRESS.RU, холдинг "Объединенные кондитеры" 30 мая подал иск на банкротство ОАО "Приморский кондитер"

По сведениям ZRPRESS.RU, заявителем по иску о банкротстве "Приморского кондитера" ("Примкон") выступает концерн "Бабаевский", который уже судился с приморской фабрикой.

Отметим, что в мае Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение апелляционного суда о взыскании с ОАО "Примкон" в пользу ОАО "Рот Фронт" и ОАО "МКФ "Красный Октябрь" (наярду с "Бабаевским" входят в холдинг "Объединенные кондитеры") компенсации за товарные знаки в размере более 8,7 млн рублей.

Пятый арбитражный апелляционный суд 28 ноября 2013 года решил взыскать с ОАО "Приморский кондитер" в пользу ОАО "Рот Фронт" 3,5 млн рублей компенсации за товарные знаки и 27,6 тыс. рублей госпошлины, а также в пользу ОАО "МКФ "Красный Октябрь" - 5,2 млн рублей компенсации и 46,1 тыс. рублей госпошлины. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Таким образом, суд изменил решение Арбитражного суда Приморского края, который 23 апреля 2013 года частично удовлетворил иск, взыскав с "Примкона" в пользу ОАО "Рот Фронт" 2,9 млн рублей компенсации и 22,8 тыс. рублей госпошлины, в пользу ОАО "МКФ "Красный Октябрь" - 4,4 млн рублей компенсации и 39,1 тыс. рублей госпошлины, в удовлетворении остальной части иска отказано.

В материалах дела говорится, что ОАО "Рот Фронт" и "Красный Октябрь" подали иск к ОАО "Приморский кондитер" о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в общей сумме 135 млн рублей.

Из материалов дела было установлено, что ОАО "Рот Фронт" является правообладателем товарных знаков "Буратино", "Ласточка", "Пилот", "Фруктово-ягодный букет", "Школьные", "Забава", "Антошка", "Лимончики", "Фея", "Цветной горошек" и "Птичье молоко". ОАО "МКФ "Красный Октябрь" - правообладатель товарных знаков "Соблазн", "Красный мак", "Золотой ключик", "Коровка", "Буренка", "Кара-кум" и "Мишка косолапый".

"Примкон" в свою очередь ипользовал обозначения "Золотой ларчик", "Приморская ластонька", "Карабум" "Ластонька", "Шкодные", "Забавушка", "Маг", "Косолапов", "Птичье молоко Приморское", "Коровка Мудренка", "ПИЛОТАЖ".

Как уже сообщал "Золотой Рог", Арбитражный суд Приморского края отложил на 10 июня рассмотрение иска ОАО "Рот Фронт", ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" к ОАО "Приморский кондитер" на 35 млн рублей. Иски были поданы по фактам использования сходных товарных знаков при выпуске "Примконом" конфет и печенья "Барбариска", "Медвежонок", "Кот ученый", "Незабудка", "Морячка" и других.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.