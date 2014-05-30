Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Московские кондитеры хотят проглотить "Приморский кондитер"
Как стало известно ZRPRESS.RU, холдинг "Объединенные кондитеры" 30 мая подал иск на банкротство ОАО "Приморский кондитер"
По сведениям ZRPRESS.RU, заявителем по иску о банкротстве "Приморского кондитера" ("Примкон") выступает концерн "Бабаевский", который уже судился с приморской фабрикой.
Отметим, что в мае Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение апелляционного суда о взыскании с ОАО "Примкон" в пользу ОАО "Рот Фронт" и ОАО "МКФ "Красный Октябрь" (наярду с "Бабаевским" входят в холдинг "Объединенные кондитеры") компенсации за товарные знаки в размере более 8,7 млн рублей.
Пятый арбитражный апелляционный суд 28 ноября 2013 года решил взыскать с ОАО "Приморский кондитер" в пользу ОАО "Рот Фронт" 3,5 млн рублей компенсации за товарные знаки и 27,6 тыс. рублей госпошлины, а также в пользу ОАО "МКФ "Красный Октябрь" - 5,2 млн рублей компенсации и 46,1 тыс. рублей госпошлины. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.
Таким образом, суд изменил решение Арбитражного суда Приморского края, который 23 апреля 2013 года частично удовлетворил иск, взыскав с "Примкона" в пользу ОАО "Рот Фронт" 2,9 млн рублей компенсации и 22,8 тыс. рублей госпошлины, в пользу ОАО "МКФ "Красный Октябрь" - 4,4 млн рублей компенсации и 39,1 тыс. рублей госпошлины, в удовлетворении остальной части иска отказано.
В материалах дела говорится, что ОАО "Рот Фронт" и "Красный Октябрь" подали иск к ОАО "Приморский кондитер" о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в общей сумме 135 млн рублей.
Из материалов дела было установлено, что ОАО "Рот Фронт" является правообладателем товарных знаков "Буратино", "Ласточка", "Пилот", "Фруктово-ягодный букет", "Школьные", "Забава", "Антошка", "Лимончики", "Фея", "Цветной горошек" и "Птичье молоко". ОАО "МКФ "Красный Октябрь" - правообладатель товарных знаков "Соблазн", "Красный мак", "Золотой ключик", "Коровка", "Буренка", "Кара-кум" и "Мишка косолапый".
"Примкон" в свою очередь ипользовал обозначения "Золотой ларчик", "Приморская ластонька", "Карабум" "Ластонька", "Шкодные", "Забавушка", "Маг", "Косолапов", "Птичье молоко Приморское", "Коровка Мудренка", "ПИЛОТАЖ".
Как уже сообщал "Золотой Рог", Арбитражный суд Приморского края отложил на 10 июня рассмотрение иска ОАО "Рот Фронт", ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" к ОАО "Приморский кондитер" на 35 млн рублей. Иски были поданы по фактам использования сходных товарных знаков при выпуске "Примконом" конфет и печенья "Барбариска", "Медвежонок", "Кот ученый", "Незабудка", "Морячка" и других.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Дальневосточное морское пароходство пытается атаковать компания из Санкт-Петербурга
Новости раздела
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора