www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Московские кондитеры хотят проглотить "Приморский кондитер"

30 Мая 2014, 17:12 | Владивосток

Как стало известно ZRPRESS.RU, холдинг "Объединенные кондитеры" 30 мая подал иск на банкротство ОАО "Приморский кондитер"

По сведениям ZRPRESS.RU, заявителем по иску о банкротстве "Приморского кондитера" ("Примкон") выступает концерн "Бабаевский", который уже судился с приморской фабрикой.

Отметим, что в мае Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение апелляционного суда о взыскании с ОАО "Примкон" в пользу ОАО "Рот Фронт" и ОАО "МКФ "Красный Октябрь" (наярду с "Бабаевским" входят в холдинг "Объединенные кондитеры") компенсации за товарные знаки в размере более 8,7 млн рублей.

Пятый арбитражный апелляционный суд 28 ноября 2013 года решил взыскать с ОАО "Приморский кондитер" в пользу ОАО "Рот Фронт" 3,5 млн рублей компенсации за товарные знаки и 27,6 тыс. рублей госпошлины, а также в пользу ОАО "МКФ "Красный Октябрь" - 5,2 млн рублей компенсации и 46,1 тыс. рублей госпошлины. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Таким образом, суд изменил решение Арбитражного суда Приморского края, который 23 апреля 2013 года частично удовлетворил иск, взыскав с "Примкона" в пользу ОАО "Рот Фронт" 2,9 млн рублей компенсации и 22,8 тыс. рублей госпошлины, в пользу ОАО "МКФ "Красный Октябрь" - 4,4 млн рублей компенсации и 39,1 тыс. рублей госпошлины, в удовлетворении остальной части иска отказано.

В материалах дела говорится, что ОАО "Рот Фронт" и "Красный Октябрь" подали иск к ОАО "Приморский кондитер" о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в общей сумме 135 млн рублей.

Из материалов дела было установлено, что ОАО "Рот Фронт" является правообладателем товарных знаков "Буратино", "Ласточка", "Пилот", "Фруктово-ягодный букет", "Школьные", "Забава", "Антошка", "Лимончики", "Фея", "Цветной горошек" и "Птичье молоко". ОАО "МКФ "Красный Октябрь" - правообладатель товарных знаков "Соблазн", "Красный мак", "Золотой ключик", "Коровка", "Буренка", "Кара-кум" и "Мишка косолапый".

"Примкон" в свою очередь ипользовал обозначения "Золотой ларчик", "Приморская ластонька", "Карабум" "Ластонька", "Шкодные", "Забавушка", "Маг", "Косолапов", "Птичье молоко Приморское", "Коровка Мудренка", "ПИЛОТАЖ".

Как уже сообщал "Золотой Рог", Арбитражный суд Приморского края отложил на 10 июня рассмотрение иска ОАО "Рот Фронт", ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" к ОАО "Приморский кондитер" на 35 млн рублей. Иски были поданы по фактам использования сходных товарных знаков при выпуске "Примконом" конфет и печенья "Барбариска", "Медвежонок", "Кот ученый", "Незабудка", "Морячка" и других.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: банкротство  суд  бренд  примкон  рот фронт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru