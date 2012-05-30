Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Аэрофлот" начал поглощение "Владивосток Авиа"
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая, ZRPRESS. 30 мая ООО "Аэрофлот-Финанс" (дочка ОАО "Аэрофлот") направило акционерам приморской авиакомпании обязательное предложение о выкупе акций по цене 0,0000000019 рубля за одну акцию номиналом 1 рубль.
В настоящее время уставный капитал ОАО "Владивосток Авиа" составляет 525 млн 580 тыс. 884 рубля, он разделен на 525 млн 580 тыс. 884 обыкновенные акции номиналом 1 рубль.
"Аэрофлот-Финанс" принадлежит 52,156% акций, таким образом предложение направлено в отношении 47,844% акций "Владивосток Авиа" (около 251,459 млн акций).
Срок действия оферты - 80 дней.
Банковская гарантия предоставлена банком "Балтийское Финансовое Агентство" (банк БФА, Санкт-Петербург).
В настоящее время владельцами "Владивосток Авиа" являются "Аэрофлот" - 52,156% акций, Финпромбанк - 12%, ЗАО "ДАСК" - 9,13%, ООО "Аэро-Груз" - 9,24%.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
Новости раздела
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!