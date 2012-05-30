"Аэрофлот" начал поглощение "Владивосток Авиа"

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая, ZRPRESS. 30 мая ООО "Аэрофлот-Финанс" (дочка ОАО "Аэрофлот") направило акционерам приморской авиакомпании обязательное предложение о выкупе акций по цене 0,0000000019 рубля за одну акцию номиналом 1 рубль.

В настоящее время уставный капитал ОАО "Владивосток Авиа" составляет 525 млн 580 тыс. 884 рубля, он разделен на 525 млн 580 тыс. 884 обыкновенные акции номиналом 1 рубль.

"Аэрофлот-Финанс" принадлежит 52,156% акций, таким образом предложение направлено в отношении 47,844% акций "Владивосток Авиа" (около 251,459 млн акций).

Срок действия оферты - 80 дней.

Банковская гарантия предоставлена банком "Балтийское Финансовое Агентство" (банк БФА, Санкт-Петербург).

В настоящее время владельцами "Владивосток Авиа" являются "Аэрофлот" - 52,156% акций, Финпромбанк - 12%, ЗАО "ДАСК" - 9,13%, ООО "Аэро-Груз" - 9,24%.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».