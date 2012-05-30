Юбилей газеты "Золотой Рог": Мы тоже строили мост

Вчера давний партнер «Золотого Рога» сказал: «Вы построили мост между властью и бизнесом». В смысле заслуг газеты. Красиво. Но накануне юбилея простительно. Кстати, недавняя церемония финала 8-й Краевой Бизнес-Премии – наглядное доказательство тому, что нашей издательской компании удалось создать уникальную коммуникативную площадку для власти и бизнеса. Правда, наш мост, в отличие от тех, что через Золотой Рог и Босфор Восточный, узковат. Со стороны власти две полосы движения, а от бизнеса одна, да и та с барьерами.

Впрочем, исполни «Золотой Рог» эту функцию до конца - то был бы не нужен. Но если в условиях путинской модели государства оказалось востребовано открытое правительство, то и газетная площадка для бизнеса актуальна как никогда. Будем обустраивать мост и дальше, как делали это 20 лет.

Меня часто спрашивают: кто придумал название? Союз промышленников и предпринимателей Приморья. В союзе с ним журналисты газеты «Красное Знамя» учредили газету как символ делового центра региона на берегах одноименной бухты. Но вскоре «Золотому Рогу» пришлось искать нового героя и аудиторию.

В феврале 1993-го на страницах газеты создали «Биржу «Золотого Рога», товарную, что стала регуляторами цен на стихийном оптовом рынке после краха Госплана. Лучше всех о тех временах расскажут Мария ТАЛАЛАЕВА (первый сотрудник в штате «ЗР») и первый рекламист «ЗР» Тамара КОЛЕГИНА – о коммерсантах в красных «адидасах», об авоськах, набитых трешками, о бартере китайской лапши и корейских чокопаев. Шла первая девальвация… Потом, задолго до Владивостокской фондовой биржи, сформировали площадку торгов ваучеров, акций, ГКО. Нас даже обвинили как-то: где ваша лицензия на биржевую деятельность?

Желающих «наехать» становилось все больше. В Приморье во весь рост вставал бандитский капитализм, заявляя притязания на власть в экономике, политике, органах власти и… СМИ.

Риски росли. И мы нашли партнера в лице фондовых брокеров - «розовых воротничков» (разъясняю для молодых: так называли умные головы из науки, которые ринулись делать деньги). «Пасифик секьюритиз» - это название осталось в истории газеты и приморского фондового рынка, но не смогло вписаться в новую роль управления полученными активами. Однако с этим акционером в 1998 году мы создали первое и единственное в издательском бизнесе региона ОАО. А потом, уже с другим акционером – «Группой Альянс», наш бизнес стал Издательской компанией «Золотой Рог». Просто в портфеле набралось уже 8 СМИ, читательская ниша захватывала границы будущего федерального округа, а авторитет дорос до рейтингов 100 крупнейших компаний Дальнего Востока.

Наверное, нам давно пора собрать историю становления капитализма в Приморье в книгу. Как делались нынешние холдинги и личные состояния… То еще чтиво получится! Только действующие лица этой истории еще играют ведущие роли в нашей жизни. А эпизоды истории я припомнила, чтобы сказать: «Золотой Рог» не просто писал летопись деловой жизни региона, а сам был участником становления рынка и бизнеса в Приморье.

Часто мне задают еще один вопрос: в чем секрет успеха нашей компании? Поверьте, не в одной Барковой.

В сегодняшнем номере мы предоставили слово тем, в чьей судьбе «Золотой Рог» стал не просто записью в трудовой книжке. Собрать всех не удалось. Только в столице сегодня 27 бывших «золоторожцев». Например, Валерий ВЕНЕВЦЕВ, в 17 лет он стал политическим обозревателем газеты, в 24 участвовал в выборной кампании украинского президента, а сегодня является экспертом по промышленной политике для Госдумы РФ. Андрей ЖУРАВЛЕВ, будучи студентом, стал финансовым экспертом «ЗР», сегодня руководит департаментом в ПФ РФ. Или наш «вундеркинд» Андрей БЛИНОВ. Это он оставил нам авторскую методику рейтинга эффективности бизнеса, а сам, после бизнес-школы во Франции и Сингапуре, работает в международном консалтинговом бизнесе (там с публичностью строго).

Бывшие «золоторожцы» оставили след в газете. Но успех ИК «Золотой Рог» стоит на плечах команды, костяк которой сформировался в 90-е. Например, зам главного редактора газеты «Золотой Рог» Олег КЛИМЕНКО – за 19 лет он сделал имя, значимое для крупного корпоративного бизнеса не только региона, но и страны. Лариса ЖИРОНКИНА – шеф-редактор журнала «Дальневосточный капитал», чье имя открывает двери губернаторских кабинетов ДФО. Марина БОЖКО – зам. генерального директора и руководитель интернет-издания ZRPRESS.ru. Елена АРДАЛЬЯНОВА – редактор отдела рынков, Ольга СИЯНКО – коммерческий директор, Татьяна СУШЕНЦОВА – пиар-редактор, Виктор КУДИНОВ – эксперт по строительству, Яна МАЛЬЦЕВА – эксперт для банков, редактор Хабаровского представительства Александр ЗУБОВ… Их и еще 30 человек объединяют три слова: команда «Золотого Рога».

Ну и последняя новость, достойная юбилея: после двухлетней отлучки в нашу команду возвращается «золоторожец» с 18-летним стажем, а вчера главный редактор газеты «Владивосток» Андрей ПУШКАРЕВ. И это мои последние строки в ранге главного редактора газеты «Золотой Рог». Остаюсь с вами...

Елена Баркова, генеральный директор ИК "Золотой Рог".