Качество восстановления дорог Владивостока не выдерживает никакой критики...

По улицам, где прошелся "Приморский водоканал" проблематично пройти и невозможно или сложно проехать.

В ходе рабочей поездки глава города Игорь Пушкарёв проверил качество восстановления дорожного полотна и благоустройство территории после перекладки инженерных сетей, проводимой КГУП "Приморский водоканал".

В рабочем совещании приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Павел Тарасенко, начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий Николай Карпеченков, заместитель генерального директора по строительству КГУП "Приморский водоканал" Андрей Дьяков и другие.

Сейчас во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 ведутся работы по реконструкции городской системы канализации. Замена и прокладка сетей идёт сразу по многим адресам, например, на ул. Кирова - Енисейской, Народном проспекте, Батарейной, Пограничной, Фадеева, проспекте Красного Знамени и многим другим. Генеральным подрядчиком производства работ является КГУП "Приморский водоканал". После окончания работ подрядчик обязан провести благоустройство территории, то есть восстановить объекты, демонтированные во время строительства, провести укладку асфальта на дороге, восстановить тротуары и бордюры, газоны, клумбы и т.д.

Согласно ордеру на земляные работы, прокладка сетей на ул.Кирова - Енисейской началась 5 июля 2010 года, ордер был продлен до 31 мая 2011 года. 11 мая в связи с несоответствием дороги требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения и в связи с существующей угрозой возникновения дорожно-транспортных происшествий ул. Енисейская была закрыта для движения общественного транспорта. Сейчас проводится благоустройство ул. Кирова - здесь укладывается асфальт, на Енисейской ведется замена щебеночного основания с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия. При этом гранитный бордюрный камень частично поврежден или завален.

Подобные работы ведутся на Народном проспекте. Здесь производится прокладка самотечного канализационного коллектора протяженностью 5745 погонных метров. Согласно ордеру, работы начались 1 сентября 2010 года, затем ордер был продлен до 1 августа 2011 года.

В настоящее время асфальтобетонное покрытие на Народном проспекте не восстановлено, обратная засыпка щебеночным грунтом выполнена неудовлетворительно, наблюдаются просадки и волнообразование, уровень щебеночного основания не совпадает с уровнем существующего асфальтобетонного покрытия, что приводит к образованию дополнительных транспортных заторов. Опасные для движения участки дороги не обозначены и не огорожены должным образом.

Согласно договорам и техническим нормам, после вскрытия асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров восстановление должно производиться на всю ширину проезжей части, тротуара, а засыпка вскрытия должна осуществляться непросадочным грунтом с уплотнением до естественного состояния. Также при производстве работ запрещается снос зеленых насаждений и обнажение корневой системы без оформления специального разрешения.

"Сейчас КГУП "Приморский водоканал" ведет работы на 40 объектах, и по каждому из них есть серьезные вопросы, - отметил глава города Игорь Пушкарев. - Корабельная Набережная, Енисейская, Батарейная, Бородинская - по этим улицам проблематично пройти и невозможно или сложно проехать. По большинству адресов сами работы и благоустройство после их завершения неоправданно затягиваются. Также не выдерживает никакой критики качество восстановления дорог - там, где уже положен асфальт, сделано это без соблюдения технологии, эти участки уже сейчас проседают, идут волнами и вряд ли долго продержатся. Мы и в дальнейшем будем проводить подобные инспекции, и если графики работ будут срываться на длительное время, виновным придется ответить в соответствии с законом".

Заместитель генерального директора по строительству КГУП "Приморский водоканал" Андрей Дьяков согласился с замечаниями главы Владивостока и заверил, что все работы по возможности будут проводиться в обозначенные сроки, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.