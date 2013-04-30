Во Владивостоке стадион "Строитель" самовольно захватили коммерсанты

Прокуратура Владивостока направила исковые заявления об освобождении самовольно занятых земельных участков на территории стадиона «Строитель».

Во Владивостоке прокуратура принимает меры к устранению нарушений, выявленных при использовании территории стадиона. В ходе проведенной в апреле 2013 года прокуратурой Первореченского района г. Владивостока проверки законности использования территории стадиона «Строитель» под размещение торговой зоны выявлены многочисленные нарушения требований земельного законодательства.



Установлено, что часть территории стадиона «Строитель» используется ООО «Градус» под размещение торговых павильонов в отсутствие правоустанавливающих документов на землю.



По фактам выявленных нарушений прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). По итогам их рассмотрения юридическое лицо ОО «Градус» привлечено к ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.





