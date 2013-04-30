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Во Владивостоке стадион "Строитель" самовольно захватили коммерсанты

30 Апреля 2013, 10:58 | Владивосток

Прокуратура Владивостока направила исковые заявления об освобождении самовольно занятых земельных участков на территории стадиона «Строитель».

Во Владивостоке прокуратура принимает меры к устранению нарушений, выявленных при использовании территории стадиона.  В ходе проведенной в апреле 2013 года прокуратурой Первореченского района г. Владивостока проверки законности использования территории стадиона «Строитель» под размещение торговой зоны выявлены многочисленные нарушения требований земельного законодательства.

Установлено, что часть территории стадиона «Строитель» используется ООО «Градус» под размещение торговых павильонов в отсутствие правоустанавливающих документов на землю.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). По итогам их рассмотрения юридическое лицо ОО «Градус» привлечено к ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.


 

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги: строитель  прокуратура 



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Комментарии

  • Juna16:03, 30.04.2013#

    да у них аренда, на 100 тыр в месяц, и кажется у нас за самовольное занятие участка снос предпологается а не просто штраф

  • Офисный хомячок11:22, 02.05.2013#

    Штраф пологается от 10000 до 20000 за каждое выявленное нарушение согласно ст. 7. 1 КоАП РФ. И выдача представления/предписания об усранении выявленного нарушения. А снос самовольной постройки, в том случае если она ещё будет признана самовольной, только через суд.

  • Псевдоним12:06, 02.05.2013#

    Вот где надо ужесточать и увеличивать штрафы надо, построил незаконно - снос за свой счет и 100 миллионов штрафа, безо всяких судов, документы не предоставил в трехдневный срок, жди в гости бульдозер и судебных приставов.

  • Офисный хомячок20:13, 04.05.2013#

    В том то и дело что у нас самовольной простройкой строение может признать только суд. В принципе это правильно так, как практически любое строение можно теоретически назвать самовольным, так как документы на большинство строений отсутствуют в принципе либо оформлены не доконца либо неправильно. Стоит дом, люди там живут годами а в результате выясняется что документов то нету. . . . Что тоже сносить?

  • Псевдоним18:59, 02.05.2013#

    Хомячок прав. Не может ведь на виду из окон представителей администрации города по району происходить такое долгое время "многочисленные нарушения требований земельного законодательства".

  • Псевдоним20:43, 04.05.2013#

    Выявили, оштрафовали и что дальше? Для них эти 60 тыр, что слону дробина, уплатили и продолжают дальше существовать!А где же верховенство закона? Господин мэр Вы же на каждом углу орете о верховенстве закона!

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