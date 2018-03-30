Пять лет исполняется Клубу молодых предпринимателей во Владивостоке

Клуб Примбиз - крупнейшее общественное объединение молодых предпринимателей на Дальнем Востоке празднует свое пятилетие. По словам председателя правления Евгения Шкарупа за это время Клубу удалось добиться впечатляющих результатов, однако впереди еще более амбициозные планы.

– Основная задача нашего сообщества – объединить предпринимателей Приморского края, чтобы сделать бизнес-среду нашего региона более прозрачной, свободной и инвестиционно привлекательной, - говорит Евгений. – Мы реализуем множество проектов, в рамках которых предприниматели могут встретиться друг с другом, обсудить свои проблемы, обменяться опытом. По самым скромным подсчетам за пять лет нам удалось провести более пятиста мероприятий различного формата - от бизнес-завтраков до масштабных форумов. Мы помогли трем тысячам людей лучше понять бизнес-среду нашего региона, решить сложные задачи, стоящие перед каждым, кто выбрал нелегкий путь предпринимателя.

Соучредитель парикмахерской «Добро» и одна из организаторов Клуба Примбиз Любовь Иванова считает, что экономическая ситуация в Дальневосточном регионе не простая, и в ближайшем будущем ожидать глобальных перемен не приходится:

– Все что остается нам – владельцам малого и среднего бизнеса – консолидироваться и поддерживать друг друга. Вот почему существование подобных сообществ важно для Приморского края. Лично мне оно помогло быстрее оправиться после провала в моем бизнесе. Я неправильно оценила свои силы, открыла филиал предприятия в Москве, но через год стала терпеть большие убытки, и пришлось все закрыть. Я вернулась во Владивосток и долгое время прибывала в депрессии. Сегодня я веду в клубе один из самых популярных проектов "Выжившие". В нем известные люди Владивостока делятся историями своих поражений, а также полезным опытом, который удалось получить.

– Больше всего мне нравится общаться с другими предпринимателями, – делится своими впечатлениями генеральный директор ООО «Хорсъ» Ольга Атутова. – Теория не всегда соотносится с практикой, поэтому так важно общение, наработка связей, поддержка со стороны друзей бизнесменов, опыт других людей. А еще это прекрасный и полезный досуг в кругу единомышленников.

Пятилетие Клуба Примбиз предприниматели Владивостока будут праздновать на территории ТРК «Приморское кольцо», где планируют провести гонку на картингах «Боссы рулят». Победитель получит памятный подарок, а также статус самого скоростного предпринимателя в городе. В программе также множество других полезных активностей: нетворкинг, бизнес-игры, знакомство с крупными бизнесменами Приморского края.

Чтобы принять участие в праздновании необходимо зарегистрироваться на сайте: https://primbiz.com/events/den-rozhdeniya-kluba-primbiz/

Газета "Золотой Рог", Владивосток