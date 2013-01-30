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В Приморском филиале ОАО "Ростелеком" - новый коммерческий директор
30 Января 2013, 10:51 | Владивосток
C 29 января 2013 года на должность заместителя директора – коммерческого директора Приморского филиала ОАО «Ростелеком» назначена Елена Шандова, сообщила пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
Елена Шандова родилась 29 марта 1972 года. В 1995 году закончила Дальневосточный институт советской торговли (ДВИСТ) по специальности «Менеджмент». С 2006 года последовательно занимала должности специалиста службы организации продаж, ведущего специалиста группы продаж новых услуг службы организации продаж, начальника цеха операторских служб, начальника службы организации продаж, заместителя коммерческого директора в Приморском филиале ОАО «Ростелеком».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Теги: Ростелеком назначение бизнес кадры связь
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