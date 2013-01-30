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В Приморском филиале ОАО "Ростелеком" - новый коммерческий директор

30 Января 2013, 10:51 | Владивосток

C 29 января 2013 года на должность заместителя директора – коммерческого директора Приморского филиала ОАО «Ростелеком» назначена Елена Шандова, сообщила пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Елена Шандова родилась 29 марта 1972 года.  В 1995 году закончила Дальневосточный институт советской торговли (ДВИСТ) по специальности «Менеджмент». С 2006 года последовательно занимала должности специалиста службы организации продаж, ведущего специалиста группы продаж новых услуг службы организации продаж,  начальника  цеха операторских служб, начальника службы организации продаж, заместителя коммерческого директора в Приморском филиале ОАО «Ростелеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба ОАО "Ростелеком - Дальний Восток"
Теги: Ростелеком  назначение  бизнес  кадры  связь 



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