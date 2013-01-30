Нужно делать не то, что полезно, а то, что приятно

Всем известно, что в природе человека уже изначально заложено стремление к доминированию над себе подобными. И вот основная масса хомо сапиенсов чуть ли не с пеленок начинает любой ценой стремиться к славе и богатству. С возрастом, у кого-то это происходит раньше, у кого-то позже, приходит понимание, что в погоне за иллюзорным успехом они растратили очень ценный жизненный ресурс - свое здоровье.

О том, как сохранить здоровье во время достижения успеха, рассказывает тренер слова, дела и тела, мотивационный спикер Андрей ЛЕВЧЕНКО.

- Андрей, очень часто вы повторяете, что считаете себя экспертом по здравому образу жизни, а не здоровому. Чем, по вашему мнению, эти понятия кардинально отличаются?

- В конечной цели. Как следует из названия, цель здорового образа жизни - здоровье, а здравого - удовольствие без вреда, даже если это вредное удовольствие. К сожалению, часто здоровый образ жизни навязывает человеку здоровье, и это лишает его удовольствия. Еще разница в том, что для меня, как и для моих клиентов, здоровье - это не самоцель, не ценность №1, это способ для достижения конкретной цели.

Например, своим клиентам-бизнесменам я поясняю это так: «Здоровье - это или твои доходы, или твои убытки». И еще активность можно конвертировать в активы. Таким образом, моя задача обеспечить здоровье моему клиенту настолько, насколько его это делает одновременно счастливее и здоровее. И, кстати, еще по поводу разницы в этих образах жизни. Гарвардские ученые после более 70 лет исследований наконец сформулировали, что такое счастье. Кроме всего прочего ими было написано следующее: «Ощущение счастья добавляет здоровый образ жизни, включающий минимальный набор физических упражнений, а также отсутствие вредных привычек - курения и злоупотребления алкоголем. Нормальный вес - не менее важное условие счастья, чем умение адаптироваться в кризисных ситуациях». Даже здесь чувствуется здравый баланс. Поэтому если мой клиент любит коньяк, сигары, вино или шоколад - пожалуйста. Я не скажу ему: «На здоровье», но скажу: «В удовольствие» - и дам ему дополнительные знания и навыки, как, получая эти удовольствия, не получать от них вред, а даже получать пользу.

- Вы сами следуете этим правилам?

- Люди бывают поражены, когда я выкуриваю сигару, запивая ее коньяком и заедая полными холестерина орехами или сыром. Дескать, как - он?! Говорит о здоровье, а сам?.. Мне сейчас 45, а мой метаболический возраст, то есть реальный возраст организма, ощутимо меньше, чем у тех, кто ест обезжиренные йогурты и морковки. В мои 45 мне не более 33-34 лет. Я могу сделать свой метаболический возраст еще меньше, но зачем? Я же не собираюсь жить вечно, а столько, сколько мне интересно будет жить. Потому что главная задача здоровья - обеспечить нам возможность полноценной жизни, то есть жизни в удовольствие.

- То есть таким образом, для здравого образа жизни не стоит жертвовать своими маленькими удовольствиями и пристрастиями в угоду жевания морковок и листиков салата?

- Ну, если жевание морковки дает вам жизненную энергию для достижения ваших целей - аминь и аллилуйя. Но если вы от этого тоскуете, то успех ценой морковок и листиков салата вам не нужен. Я не против морковок и салата, но только тогда, когда я сам этого хочу. Приведу хрестоматийный пример: Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ, не расстававшийся с коньяком и сигарами, прожил больше 80 лет, при этом он в молодости получил серьезные травмы и считался больным человеком. Тем не менее какая бодрость и сила духа!

- В свое время поэт-сатирик Ювенал произнес крылатую фразу: «В здоровом теле здоровый дух». А как вы считаете, можно ли поставить знак равенства между здоровым духом и здоровым телом?

- Фраза правильная, но нужно понимать контекст. Будда тоже сказал: «Нельзя добиться просветления, не имея идеально здорового тела». Только наши представления о здоровом духе и здоровом теле очень сильно отличаются от того, что имели в виду Ювенал и Будда. Это обязательно нужно понимать. Но знак равенства сейчас я бы не поставил. И они не ставили. Я очень часто консультирую физически больных с сильным духом и физически здоровых с ослабшим духом. Но закономерность есть - крепкий дух важнее крепкого тела. За мою 4-летнюю практику не было ни одного случая значительного улучшения физического состояния, выздоровления без значительного желания душевной работы клиента и силы духа. А вот случаи, когда исцеленная мною психологическая травма изменяла человека до неузнаваемости, были многократно.

- Так как добиваться успеха, зарабатывать миллионы, сворачивать горы и при этом оставаться здоровым?

- Кажется, англичане говорят: «Болезнь нужно лечить за 5 лет до ее возникновения, а не за 5 дней до смерти». Поэтому, как говорит кто-то другой, не помню автора: «100 грамм профилактики весят больше, чем тонна лечения».

Немцы говорят: «Благосостояние начинается в голове». Я абсолютно точно знаю, что здоровье тоже начинается и заканчивается в голове. Это, кстати, дополнение к вашему вопросу о духе и теле. Поэтому пожелаю всем: давайте будем не здоровыми, а здравыми. И тогда мы сами решим, что для нас хорошо, а что плохо. И тогда у нас будет и здоровье, и то, что нам доставляет удовольствие, даже если наше удовольствие немножко нездоровое.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.