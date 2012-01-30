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Кампус ДВФУ будет завершен к концу февраля
Министерство регионального развития (Минрегион) в мае планирует внести в правительство проект распоряжения о передаче объектов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и конференц-центра, где в сентябре 2012 года пройдут основные мероприятия саммита АТЭС, на баланс непосредственно ДВФУ, сообщил в ходе совещания во Владивостоке, посвященного стройкам саммита АТЭС, заместитель министра регионального развития РФ Роман ПАНОВ.
Первые пять корпусов ДВФУ уже сданы в эксплуатацию и готовы принимать участников саммита. «В конце февраля все строительные работы по возведению кампуса ДВФУ будут завершены», - сообщил заместитель генерального директора ДВ филиала ЗАО «Крокус Интернэшнл» Марат ГРИНБЕРГ.
«В целом, тот темп строительства объектов, который был достигнут по итогам прошлого года, показывает, что основные объекты, необходимые к саммиту, будут введены, безусловно, в срок», - отметил замминистра.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
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