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Наздратенко вышел из прямого владения акциями Владивостокского ГУМа
30 Января 2012, 20:19 | Владивосток
Cын экс-губернатора Приморья Андрей НАЗДРАТЕНКО вышел из состава акционеров ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ», продав принадлежавшие ему 10,02% акций старейшего торгового предприятия Владивостока.
Акции были проданы в рамках оферты, выставленной миноритариям ГУМа ЗАО «ФейрСток» (100% акций принадлежат зарегистрированной на Кипре компании «Леменда Лимитед»), которая на данный момент владеет 92,51% акций предприятия и выставила обязательное предложение о выкупе оставшихся 7,49% акций по цене 552 рубля за одну обыкновенную акцию номиналом 0,125 рубля.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Добролюбова
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