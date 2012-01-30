Наздратенко вышел из прямого владения акциями Владивостокского ГУМа

Cын экс-губернатора Приморья Андрей НАЗДРАТЕНКО вышел из состава акционеров ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ», продав принадлежавшие ему 10,02% акций старейшего торгового предприятия Владивостока.

Акции были проданы в рамках оферты, выставленной миноритариям ГУМа ЗАО «ФейрСток» (100% акций принадлежат зарегистрированной на Кипре компании «Леменда Лимитед»), которая на данный момент владеет 92,51% акций предприятия и выставила обязательное предложение о выкупе оставшихся 7,49% акций по цене 552 рубля за одну обыкновенную акцию номиналом 0,125 рубля.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».