Владивостокский бутощебеночный завод наращивает уставный капитал

ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» (ВБЩЗ) может увеличить уставный капитал в 5 раз. В конце декабря 2011 года Региональное отделение ФСФР зарегистрировало дополнительный выпуск акций компании, в ходе которого размещаются 6,224 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

В настоящее время уставный капитал ОАО «ВБЩЗ» составляет 155 тыс. 600 рублей, он разделен на 1,556 тыс. обыкновенных акций номиналом 10 копеек. Таким образом, после размещения уставный капитал вырастет в 5 раз. В настоящее время 94,27% акций ОАО «ВБЩЗ» принадлежат ООО «Парк-Актив». 51% долей ООО принадлежит гендиректору Владимиру ПУШКАРЕВУ, брату мэра Владивостока.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».